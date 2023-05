Et dansk firma har nu for alvor kastet sig ind i kampen mod fedme og de mange penge, der følger med.

Det drejer sig om Zealand Pharma, der sammen med tyske Boehringer Ingelheim er i gang med fase 2-forsøg med fedmelægemidlet BI 456906.

Det skriver Børsen.

Resultatet af forsøget viser et vægttab på op til 15. procent efter 46 ugers behandling.

Fase 2-forsøg er den næstsidste fase inden et lægemiddel kan blive godkendt, skriver Børsen.

I en fondsbørsmeddelelse fra det danske biotekfirma skriver David Kendall, der er medicinsk direktør:

»Vi er både begejstrede for disse data og opmuntrede af de kliniske resultater, der blev annonceret i dag,«

Selskabet vil præsentere de endelige data fra forsøget ved den amerikanske diabetesforenings konference i San Diego i juni.

Der foregår i øjeblikket en intens kamp om fedmelægemidler på biotekmarkedet.

Forleden kunne Novo Nordisk melde om et stærkt første kvartalsregnskab.

Ikke mindst takket været salget af midlet Wegovy kunne giganten melde ud om et resultat på 19,8 milliarder kroner. Det er hele 39 procent mere end samme periode i 2022.

I en kommentar til regnskabet sagde Lars Fruergaard Jørgensen, der er direktør i Novo Nordisk:

»Væksten er drevet af stigende efterspørgsel efter vores GLP-1-baserede diabetes- og fedmebehandlinger, især i USA, hvor recepttendensen for Wegovy viser det høje uopfyldte behov for mennesker, der lever med fedme,« siger han i en kommentar til regnskabet.

GLP-1 er et hormon, der sænker blodsukkeret og hæmmer appetitten. Det bruges blandt andet til behandling af type 2-diabetes og fedme.

Men også store amerikanske firmaer er med i kampen, som Zealand Pharma nu for alvor har kastet sig ind i.