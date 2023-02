Lyt til artiklen

Den danske inflation kan meget vel stå over for et stort fald i løbet af 2023.

Sådan lyder det i Jyske Banks seneste analyse, som har kigget de kommende måneder i sømmene.

»Vi vurderer, at inflationen i løbet af januar og februar falder til 6-7 % fra 8,7 % i december trukket ned af elpriserne. I vores prognose bunder inflationen i 0,5 % i oktober og stiger til 1,9 % i december,« skriver de og fortsætter:

»Alt taler for fald i inflationen, men præcist, hvor den lander, er selvfølgelig meget usikkert. Man kan ikke udelukke negativ inflation på et tidspunkt i 2023.«

Og det er en meget markant forudsigelse for 2023, som ingen andre analyser kan matche på nuværende tidspunkt. Jyske Bank er kendt for at stikke næsen længere frem end andre, og det har også ført til fejlvurderinger hen ad vejen.

Derfor understreger banken også i analysen, at der stadig er stor usikkerhed forbundet med prognosen.

Men Jyske Banks cheføkonom, Niels Rønholt, slår altså fast med syvtommersøm, at den danske inflation står foran et stort fald i 2023. Ikke mindst, da der på verdensplan er set et kæmpe fald i priserne på både olie og gas, hvor gassen omtrent er faldet med 80 procent siden august.

»Præcist hvor vi lander er svært at sige, hvilket vi efterhånden har lært ved de mange mere eller mindre vellykkede forsøg på at spå om inflationen igennem 2022. Usikkerheden knytter sig ikke mindst til elprisen, hvor der har været enormt store udsving,« siger Niels Rønholt.