De havde helt store ambitioner om at erobre antirygemarkedet.

Bliv røgfri på 28 dage med et særligt filter til cigaretter, lød det fra et danske firma SmokeQuit. Men deres eventyr er nu slut.

For det danske firma er gået konkurs. Det skriver Finans, der henviser til Statstidende.

Finans har forgæves forsøgt at få en kommentar fra direktør og stifter Torben Rasmussen, men i en tidligere sammenhæng har de snakket med stifteren.

Den gang var det store ambitioner om, at den danske virksomhed SmokeQuit kunne gå hen og blive en trecifret millionforretning. Derudover havde de et nærmest uanet potentiale både i og udenfor Danmarks grænser.

Det så ellers lovende ud med deres Smoof-sortiment på hylderne i Matas og tidligere på apoteker.

Smoof består af fire mekaniske filtre, som er uden medicin eller nikotinerstatning og man sætter det direkte på cigaretten ved rygning.

»Min idé var at lave et produkt med så få bivirkninger som muligt og give rygere et alternativ til medicin, nikotinerstatning og kolde tyrkere. Vi har haft produktet ude i flere danske apoteker og testet det. Og responsen har været så god, at vi ikke er bange for at prøve det af i en langt større skala udenfor landets grænser,« lød det fra Torben Rasmussen i 2015.

Men det er som sagt fortid nu.

Siden etableringen i 2009, så har selskabet med undtagelse af fire regnskabsår har SmokeQuit hvert år haft underskud.