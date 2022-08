Lyt til artiklen

Det dansk biotechselskab Bavarian Nordic er dykket 15 procent på to dage, men er stadig årets bedste aktie i det danske eliteindeks.

Fire milliarder kroner.

Så meget er der blevet barberet af Bavarian Nordics markedsværdi de seneste to dage, hvor aktien er dykket cirka 15 procent. Det danske biotechselskab har ellers været en sand investorfavorit over de seneste måneder og er selv efter den nuværende nedtur oppe med 26 procent i år.

Det er især Bavarian Nordics vaccine mod abekopper, der har gjort aktien populær. I juli blev vaccinen godkendt til brug i EU-landene, Norge, Island og Liechtenstein, og USA har allerede distribueret 600.000 doser af Bavarian Nordics abekoppevaccine.

»Der er ikke væsentlige selskabsnyheder, der kan begrunde de seneste to dages kursfald,« siger Per Hansen, investeringsøkonom hos Nordnet.

»En del af forklaringerne på de seneste dages nedtur – ud over tømmermænd efter store stigninger – kan være et generelt fald i biotech-aktier – eksempelvis danske Zealand Pharma – og måske også efterdønninger af amerikansk lovgivning om medicinalpriser,« tilføjer han.

I søndags blev Demokraterne i USA enige om en historisk lovpakke, der blandt andet sigter på at nedbringe CO₂-udledningen og sænke priserne på medicin.

Stadig stort potentiale

Mandag faldt Bavarian-aktien 8,4 procent, og tirsdag er den nede med 6,5 procent i en kurs på 337 kroner. På trods af denne uges bemærkelsesværdige kurstæsk er det stadig den aktie, der har klaret sig bedst i det danske eliteindeks i 2022. Over de seneste tre måneder alene er den eksploderet 192 procent, og den er steget 42 procent den seneste måned.

Og investorerne ser stadig et stort potentiale i Bavarian Nordic. I torsdags erklærede USA abekopper for en national sundhedskrise, og det har blandt andet fået den amerikanske storbank Citi til at gentage sin »købs«-anbefaling på aktien.

»Vi tror, at Bavarian kommer til at drage yderligere betydelig fordel (af erklæringen om en sundhedskrise) med et potentiale for store ordrer på sin Jynneos abekoppevaccine. Bekræftede ordrer på abekoppevacciner i 2022 ligger på over to millioner og nærmer sig med hastige skridt otte millioner for 2023,« skriver Citi i en kommentar.

Citi har et kursmål på Bavarian Nordic på 440 kroner, hvilket er 30 procent højere end tirsdagens kurs. Ifølge Bloomberg data er der ni analytikere, der dækker den danske aktiedarling, og alle ni har en »købs«-anbefaling på selskabet. Det gennemsnitlige kursmål er 402 kroner, hvilket indikerer en potentiel kursspurt på 20 procent over de næste 12 måneder.

