Siden 2018 er det næsten kun gået én vej for en af de helt store spillere på aktiemarkedet. Opad. Men siden december er det gået den gale vej for Chemometec-aktien.

Virksomheden, der blandt andet udvikler forskellige produkter til laboratorier, er i øjeblikket inde i et kurstab på 58 procent.

Det skriver Børsen.

Bestyrelsesformand Niels Thestrup kalder det ærgerligt og mener, at kunderne er mere tilbageholdende med at investere i virksomhedens celletællere.

Dertil har man også haft nogle »uheldige børssager«, hvilket har skabt nervøsitet blandt investorer, medgiver han.

Blandt andet en sag fra marts 2021, hvor den afgående direktørs kone fik 30 dages betinget fængsel, efter hun lækkede fortrolige oplysninger om virksomheden.

»Vi skal skaffe salg, vi skal udvikle produkter, og vi skal sikre en høj profitabilitet. Det er det, vi står op for hver morgen, og formår vi at lykkes med de ting, så tror vi også på, at det kan smitte af på aktiekursen, som så vil vende sig igen,« siger Niels Thestrup til Børsen i dag om virksomhedens fremtid.

Chemometec kom ud af 2022 med et driftsresultat på 223 millioner kroner.