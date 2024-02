Har du ikke råd til en espressomaskine til 25.000 kroner eller andet fancy kaffebrygger-udstyr, så fortvivl ikke:

Du kan nemlig sagtens lave en god kop mokka på hjemmefronten alligevel.

Det fortæller Søren Stiller fra Stiller's Coffee til Berlingske.

Otte gange er han blevet danmarksmester i kaffebrygning, så han ved et og andet om at brygge den bedste kop.

Og ifølge ham er det nemlig slet ikke udstyrets pris, der afgør, hvor god din kaffe bliver.

Faktisk råder han til, at man går langt uden om de kaffediller, der med jævne mellemrum spreder sig på sociale medier.

Fælles for dem er, at man som regel skal bruge en masse penge på udstyr.

»På sociale medier opstår der også hele tiden nye diller, som typisk også handler om, at man skal købe et eller andet,« siger Søren Stiller til Berlingske og nævner som eksempel de såkaldte needle distributørs, som skal fordele kaffen jævnt i bryggehovedet.

Men hvis vandet ikke bliver fordelt ordentligt, så er du lige vidt, forklarer han.

I stedet anbefaler han dig at købe en langt billigere shower screen – en lille skive med huller i – som får vandet til at falde ligeligt på kaffen.

Som eksempel på en dille, der ikke holder, nævner han en trend med at spraye bønnerne med lidt vand, inden man maler dem for at mindske statisk elektricitet.

En kaffeguru på YouTube påstår, at man skal spraye sine bønner med 380 milligram vand.

»Altså, hold nu op. Skal jeg stå og veje dråberne, jeg sprayer på mine bønner? Det er jo fuldstændig latterligt, siger Søren Stiller.

Men dybest set står og falder det hele med bønnerne, forklarer han. Derfor råder han dig til at få styr på dem og købe bønnerne et sted, hvor forhandleren ved noget om kaffe.