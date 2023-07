Danmarks største supermarkedskæde, Netto, er kommet et skridt tættere på at kunne udvide forretningen.

Nettos forsøg på at købe 21 Aldi-butikker er en sag for konkurrencemyndighederne, og her har ansøgningen opnået ‘fuldstændighed’, hvilket betyder, at der kommer en afgørelse inden for 25 dage.

Afgør Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, at Salling Group kan overtage de 21 butikker, vil Netto vokse i løbet af efteråret.

Ifølge styrelsens hjemmeside drejer fusionssagen sig om syv Aldi-butikker, som fortsat er åbne, seks nedlukkede Aldi’er og otte af Aldis butiksprojekter – placeringer, hvor der bygges supermarkeder.

Hos Salling Group er man meget tilbageholdende med at kommentere fusionssagen.

»Vi noterer os, at Konkurrencestyrelsens behandling af sagen nu er gået ind i næste fase, men af respekt for den videre proces kan vi ikke kommentere det yderligere,« lyder det i et skriftligt svar.

Det er ikke sikkert, at Netto bare får tommel op.

Rema 1000 har købt 114 Aldi-butikker og har også længe været igang med at få sagen behandlet hos konkurrencemyndighederne.

Her blev sagen ikke afgjort inden for de 25 dage, der gik fra ansøgningen opnåede fuldstændighed.

Lige nu er Rema 1000’s ansøgning således i en ny og mere omfattende fase.

Hvis Netto får ‘ja’ til at overtage de 21 Aldi-butikker, står kæden til at vokse fra 524 butikker til 545.