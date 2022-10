Lyt til artiklen

Danmarks Nationalbank hæver foliorenten med 0,60 procentpoint.

Det sker, efter at ECB tidligere på dagen hævede renten 0,75 procentpoint.

Foliorenten betegner den rentesats de danske bankers indlån og udlån forrentes med hos Nationalbanken.

Ifølge B.T.s forbrugerredaktør, Niels Philip Kjeldsen, er det et tegn på, at man vil komme inflationen til livs.

»Selvom det var ventet, at vi skulle have markante rentestigninger i dag, er der ingen tvivl om, at vi nu ser en rentehammer, som skal banke løs på inflationen, indtil den er nede i acceptable niveauer igen.«

»Det er en voldsom udvikling, vi har set det seneste halve år, hvor renterne er blevet sat aggressivt op af centralbankerne for at forsøge at nedbringe efterspørgslen og tæmme inflationen. Konsekvenserne har vist sig meget direkte og brutalt for især boligejerne.«

Renterne på realkreditlån har i perioder været både tre-, fire- og femdoblet i forhold til årets start.

Derudover er den lange rente er steget kraftigt, og de seneste måneder har vi så set de korte renter banket i vejret også.

Det betyder helt konkret, at de danskere, som har et variabelt forrentet lån, og som skal rentetilpasse i starten af næste år, risikerer at skulle acceptere en fem- eller seksdobling i den rente, de betaler.

»Hvis man skal sige én positiv ting, så er det, at negative renter fortid med fed streg under. Renterne på indlån er allerede i positivt territorium, og jeg er sikker på, at vi kommer til at se stadig flere banker tilbyde en fin forrentninger af bankkundernes opsparinger,« siger B.T.s forbrugerredaktør yderligere.