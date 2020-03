Selvom vi er et lille land, er der plads til store, luksuriøse hushandler på det danske boligmarked - handler, der går igennem for mange millioner kroner.

Sidste år blev de 50 dyreste villaer solgt for priser på mellem 17,8 og 49,8 millioner kroner, men hvad er det så for nogle erhverv, der giver råderum i budgettet til at lægge sådan et betydeligt beløb for mursten?

Ifølge Boliga.dk bliver du hjulpet godt på vej, hvis du er direktør eller administrerende direktør - det er nemlig den jobtitel langt de fleste af køberne bag de største villahandler i 201+ har.*

Faktisk står direktørerne for næsten halvdelen af handlerne, mens traditionelt velbetalte erhverv som advokater, konsulenter og en koncernchef også findes på listen over liebhaverkøberne.

Pop til millioner

Der er dog ikke kun i erhvervslivet, at der er penge at hente til dyre huskøb - flere fra mere kreative fag står også på listen.

Både en radiovært, en filminstruktør, en billedkunstner og to indretningsarkitekter har været med til at købe en af de ultradyre millionvillaer sidste år.

Sågar finder man også en enkelt popstjerne på listen i form af Rasmus Seebach, der med sit køb af en palævilla i Hellerup for 39,75 millioner kroner stod bag den næstdyreste villahandel i 2019.

Det skriver boliga.dk.

Se hele listen her:

Direktør eller adm. direktør: 18

Direktør eller adm. direktør i eget firma: 9

Ejer af eller partner i firma: 7

Kommunikations- eller marketingskonsulent: 4

Advokat: 2

Indretningsarkitekt: 2

Filminstruktør: 1

Iværksætter: 1

Koncernchef: 1

Popstjerne: 1

Radiovært: 1

Speciallæge: 1

Billedkunstner: 1

Balletskoleleder: 1

Godsejer: 1

Investeringsdirektør: 1

Finansdirektør: 1

Investor: 1

Bestyrelsesmedlem: 1

Udviklingschef: 1

Direktionsassistent: 1

Jurist: 1

Advokatsekretær: 1

Filialbestyrer: 1

Finansanalytiker: 1

*Boliga.dk har medtaget de 50 dyreste villahandler foretaget på landsplan i almindelig fri handel i 2019. Der er kun medtaget jobtitler, hvor Boliga.dk med sikkerhed har kunnet identificere købernes erhverv. De 50 handler er foretaget af 78 personer, Boliga.dk har kunnet identificere 61 jobtitler.