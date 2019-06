Traditionelt set er blot den mindste smule udsigt til bølgen blå, lig med de helt høje priser på det danske boligmarked.

Men faktisk behøver man ikke at sprænge budgettet, hvis man er på jagt efter et hjem med havudsigt.

Lige nu er der nemlig flere huse til salg, der alle har den eftertragtede udsigt til vandet, men som koster under 800.000 kroner. Det skriver Boliga.dk.

Ud af dem, er der her udvalgt fem boliger, der ligger rundt omkring i landet.

Det billigste er udbudt til lige under en halv million kroner og med en kvadratmeterpris på omkring 4.600 kroner, er det et godt stykke under landsgennemsnittet, der pr. 1. juni i år ligger på 14.760 kroner pr. kvadratmeter for udbudte villaer.

Fem huse med havudsigt til under 800.000

Theaterstræde 13, Allinge

"Bornholm, Bornholm, Bornholm”

Hvis man drømmer om et hus på den danske klippeø med havudsigt, så kan det lade sig gøre for 798.000 kroner. Det er nemlig, hvad dette 110 kvadratmeter store hus i Allinge er udbudt til.

Boligen er fra 1885 og ligger på en høj grund på 178 kvadratmeter, hvorfra der er udsigt til Østersøen.

Se huset her.

Dyreborgvej 24, Faaborg

“400 meter til Dyreborg havn”

Som mægler udpeger det i salgsopstillingen, ligger huset her ikke langt fra vandet. Især fra tagterrassen, der hører til det 87 kvadratmeter store hus, er der udsigt til det Sydfynske Øhav.

Til boligen hører desuden en grund på 345 kvadratmeter og en udbudspris på 795.000 kroner.

Se huset her.

Klintevej 16, Bagenkop

Selvom der ifølge mægler kun er omkring 50 meter til havet, er huset her på Langelands sydlige spids til salg for blot 575.000 kroner.

Murstensvillaen blev bygget tilbage i 1952 og rummer et boligareal på 114 kvadratmeter. Dertil hører en grund på lidt over 700 kvadratmeter. Det oplyser Boliga.dk.

Se huset her.

Herredsvej 3, Fejø

Med en udbudspris på 449.000 kroner er den her villa på Fejø, det billigste hus med havudsigt på markedet netop nu.

For prisen får man udover den 96 kvadratmeter store villa også en byggegrund ved havnen, hvor færgen sejler til Lolland.

Selve huset er fra 1911 og ligger med udsigt til havet på en grund med have og garage.

Se huset her.

Marstalvejen 25, Marstal

750.000 kroner skal det koste for at få “øhavet i baghaven”, som mægler beskriver huset her, der ligger i en lille by udenfor Marstal på Ærø.

Villaen er fra 1962 og er et murstensbyggeri på 120 kvadratmeter i første parket til havet.

Se huset her.