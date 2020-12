Traditionelt set er anskaffelsen af en bolig et af de køb i livet, hvor man ikke kan slippe udenom, at det bliver dyrt, rigtig dyrt.

Men det er faktisk også muligt at erhverve sig titlen som boligejer, uden at der skal millioner eller sågar flere hundrede tusindende op af lommen.

Ifølge boligvisningsitet Boliga.dk er der nemlig for øjeblikket udbudt flere huse til salg, der koster under 100.000 kroner: og hvor du altså kan få en bolig og en grund, for hvad der svarer til blot en brøkdel af, hvad et huskøb ellers som regel koster.

Her er landets billigste huse lige nu

Nørregade, Sindal

80.000 kroner er lige nu det allerbilligste prisskilt på et hus til salg.

For det beløb får du en villa fra 1915 på 55 kvadratmeter, som ligger i den nordjyske stationsby Sindal.

Det er en beskeden kvadratmeterpris på 1.454 kroner sammenlignet med gennemsnittet for området, der ligger 8.500 kroner for en villakvadratmeter.

Boligen præsenteres af ejendomsmægleren som en 'villa i absurd dårlig stand', og i virkeligheden er det eneste, man kan gøre, at rive huset ned og bygge et nyt.

Se 'huset' her.

Brorstrup Kærvej, Haverslev

På en landevej udenfor den nordjyske by Haverslev ligger en villa fra 1898, som efter et nyligt nedslag på 100.000 kroner nu er landets næst billigste hus til salg.

Det 160 kvadratmeter store hjem koster 95.000 kroner, hvilket blot er 593 kroner for hver kvadratmeter bolig.

Gennemsnittet for området er ifølge Boliga.dk lige under 7.400 kroner pr. kvadratmeter for de udbudte villaer.

Se huset her.

Østergade, Rødby

I Rødby på det sydlige Lolland kan du også blive husejer for et beskedent beløb. Her er et byhus fra 1900 nemlig til salg for 99.000 kroner.

Huset har 101 kvadratmeter bolig til en kvadratmerpris på 980 kroner. Noget under gennemsnittet for en villakvadratmeter i postdistriktet Rødby, som ligger på lige under 5.000 kroner.

Se huset her.