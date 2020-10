To til tre gange om ugen sætter 58-årige Sabine Hagens sig ud sin bil i Faxe Ladeplads og kører 13 kilometer til Rønnede for at købe dagligvarer.

Det er ikke fordi, hun mangler supermarkeder tættere på sin bopæl, men det sted, hun kører hen, er klart nummer et på lystavlen – og det er hun ikke alene om.

For når Sabine Hagens handler i Rema 1000 i Rønnede, handler hun i den supermarkedskæde, som nu for femte år i træk er blevet kåret til Danmarks bedste dagligvarekæde i Loyalty Groups årlige brancheindeks.

»Man får rigtig god service. De er meget imødekommende. Det betyder meget for mig, at personalet er venlige og kan besvare mine spørgsmål. Pris betyder faktisk mindre, men det gør da ikke noget, at prisen også er god,« siger Sabine Hagens om sin forkærlighed for Rema 1000.

Rema 1000 er faktisk så godt kørende i hele Danmark, at succeserne ligefrem står i kø.

De udvider konstant antallet af butikker, præsenterede for 2019 et overskud på svimlende 542 millioner kroner før skat og vandt for bare to uger siden et pristjek i B.T.

Nu topper de så Loyalty Groups brancheindeks for femte år i træk – med ganske god afstand ned til nummer to.

Den imponerende stime er næppe tilfældig.

»Rema 1000 har været gode til at fange flere tendenser i tiden. De har luret, at en meget stor del af befolkningen bor alene og har tilpasset pakkestørrelserne, så du eksempelvis ikke er tvunget til at købe et kilo kød ad gangen. De har de vundet meget på,« siger Per Østergaard Jacobsen, ekspert i detailhandel og ekstern lektor på CBS:

»Deres købmænd er lokale og har fingeren på pulsen i deres lokalområder, og de har stor mulighed for at præge deres butikker selv. Det er en kæde, som simpelthen tager sig sympatisk ud på mange forskellige måder.«

Hvis man til gengæld ser mod den tungere ende af skalaen, er der hård kamp om ikke at ende i bunden.

De seneste år har Fakta og Netto kæmpet om ikke at indtage sidstepladsen og har ligget meget tæt på hinandens score. Sidste år kneb Netto sig lige akkurat foran Fakta og endte næstsidst.

FAKTA: Sådan er de 11 supermarkedskæder rangeret Følgende er de 11 supermarkedskæders placering i Loyalty Groups Brancheindeks 2020. Tallet i parentesen er kædens indeksscore. 1: Rema 1000 (70,4) 2: Lidl (65,4) 3: Meny (65) 4: Kvickly (61,9) 5: SuperBrugsen (61,7) 6: Føtex (58,7) 7: Bilka (58,5) 8: Aldi (58,3) 9: Dagli/LokalBrugsen (51,4) 10: Fakta (50,5) 11: Netto (49,6)

Men i 2020-målingen er det så Netto, der er blevet overhalet af Fakta og nu indtager bundplaceringen med den ringeste indeksscore.

Og lige netop Netto er faktisk en af de kæder, Sabine Hagens søger væk fra, når hun sætter kurs mod Rema 1000.

Hun handler i Netto regelmæssigt, fordi den ligger tæt på hendes hjem, men hun er ikke helt tilfreds.

»Oplevelsen i Netto svinger meget. Det er ofte unge mennesker, og det er ikke, fordi de er dumme, men de har bare ikke al den viden, der skal til. Så de mangler noget i forhold til serviceoplevelsen,« mener Sabine Hagens.

Per Østergaard Jacobsen er ikke specielt overrasket over at se Netto agere bundprop i målingen.

»Der har hersket en regnearksmentalitet i den kæde, hvor man siger: 'Der er plads til så og så mange varer', og det er der så, selv om det betyder, at butikkerne ligner et lokum og ser ud ad helvede til,« siger Per Østergaard Jacobsen:

»Hvis det roder i Rema 1000, sørger købmanden for at få ryddet op. I Netto har tankegangen været, at hvis der ikke er ressourcer til det, så er det bare sådan, butikken ser ud. Og det gider kunderne ikke. Det kommer til udtryk i sådan en måling.«

Han mener dog, at Salling Group, der driver Netto, er inde i en fase, hvor tonen og stilen er skiftet i en mere positiv retning.

FAKTA: Sådan er undersøgelsen lavet Loyalty Group har i alt spurgt 3.674 repræsentativt udvalgte danskere om at vurdere supermarkedskæderne på syv parametre. Parametrene er: Tilgængelighed, servicekvalitet, produktkvalitet, værdi for pengene, tillid, økologi og image. Til hvert parameter er underspørgsmål, som respondenten svarer på, og ud fra de svar udregnes et indekstal til hvert parameter. Indekstallet går fra 0 til 100. Ud fra respondenternes svar i hver kategori udregnes et samlet indekstal for hver kæde, som danner grundlag for en samlet rangering af kæderne.

Og så er der én ting, der sikrer Netto succes:

»De har en enorm distribution, fordi de ligger alle steder. Den tilgængelighed betyder rigtig meget for omsætningen.«

Hos Netto forklarer man, at der arbejdes hårdt på at forbedre kæden.

»Vi har et stykke arbejde foran os, hvilket vi er meget opmærksomme på,« skriver Martin Hasgard Olesen, der er sortiments- og marketingsdirektør i Netto, i en mail:

»Med blandt andet vores nye butikker, som vi kan se, at kunderne er rigtig glade for, er vi på rette vej, og vi har kun ambitioner om at komme højere op af listen og arbejder intenst på det.«