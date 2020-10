Selv om du har abonnement hos et af Danmarks største teleselskaber og er blandt de millioner af danskere, som betaler priser i den høje ende hver måned, er det på ingen måde garanti for, at du så også får det bedste produkt.

Det afslører den årlige rangering af Danmarks otte største teleselskaber, som Loyalty Group står bag.

Rangeringen er gennemført ved at interviewe de forskellige teleselskabers egne kunder.

Her er de blandt andet blevet spurgt til, hvordan de oplever stabiliteten på netværket, og hvorvidt de føler, at de får værdi for pengene.

Resultaterne af undersøgelsen forbløffer Torben Rune, som gennem flere år har beskæftiget sig med telefoni i Danmark og i dag driver virksomheden Teleanalyse.

»Det er skræmmende at se, hvor stor forskel der er fra top til bund. Det havde jeg egentlig ikke forventet, og det er meget tankevækkende,« lyder det fra Torben Rune.

Øverst i målingen er selskaberne CBB, Call Me og Oister i nævnt rækkefølge.

CBB lå i sidste år på en delt andenplads sammen med Oister, men har altså nu overhalet Call Me og indtager dermed førstepladsen på Loyalty Groups teleindeks.

Det overrasker ikke Nicolas Fredriksen, som er direktør for Mobilselskabet og analytiker hos telepristjek.dk.

»CBB har generelt meget loyale kunder. Der er ikke stor udskiftning i kundebasen, hvilket altid er et godt tegn. De har god kundeservice, de performer godt i forhold til netværk, som jo er moderselskabet Telenors, og de leverer ret meget data og tale til prisen,« siger Nicolas Fredriksen om CBB og uddyber:

»De tre øverste selskaber har ligget i toppen i flere år nu. Det gør de, fordi de leverer meget data og telefoni til relativt lave priser. Men de nyder også rigtig godt af, at de er på rigtig stærke netværk. Det giver kunderne en stærk oplevelse.«

Han henviser til, at Call Me er ejet af Telia, Oister af 3 og CBB af Telenor, og at de derfor befinder sig på moderselskabernes egne netværk.

FAKTA: Sådan er selskaberne rangeret Tallet i parentesen er selskabets samlede indeksscore. 1: CBB Mobil (77,7) 2: Call Me (77,3) 3: Oister (76,1) 4: Telmore (74,6) 5: 3 Mobil (70,1) GENNEMSNIT: 67 6: YouSee (60,2) 7: Telenor (55,9) 8: Telia (55,3) Kilde: Loyalty Group

Ifølge Torben Rune bør det give anledning til bekymring hos de selskaber, der har en indeksscore under gennemsnittet.

»Det er meget tankevækkende, at der tilsyneladende er så lidt sammenhæng mellem prisen på produkterne og den oplevelse, kunderne har. Der plejer at være en ret direkte sammenhæng mellem pris og kvalitet, men det er der ikke her, og det er mærkeligt,« siger Torben Rune:

»Det er rigtig alvorligt for de selskaber, der ligger under gennemsnittet. Noget tyder på, at selskaber som YouSee, Telenor og Telia har så mange kunder, fordi de er gode til at binde dem i forbindelse med køb af telefoner, og ikke fordi de reelt leverer på et højt niveau.«

Det er især parametrene værdi for pengene og image, de tre nederste selskaber scorer lavt på, viser undersøgelsen.

FAKTA: Sådan er undersøgelsen lavet Loyalty Group har i alt spurgt 4.772 repræsentativt udvalgte danskere om at vurdere teleselskaberne på fire parametre. Parametrene er: produktkvalitet, værdi for pengene, image og servicekvalitet. Til hvert parameter er underspørgsmål, som respondenten svarer på, og ud fra de svar udregnes et indekstal til hvert parameter. Indekstallet går fra 0 til 100. Ud fra respondenternes svar i hver kategori udregnes et samlet indekstal for hver kæde, som danner grundlag for en samlet rangering af kæderne.

»Det har altid været sådan, at de store selskaber får en del tæsk i pressen – både fortjent og ufortjent,« siger Nicolas Fredriksen:

»Det er sådan noget, der slider meget på image. Bare se YouSee. Man mister efterhånden overblikket over, hvor mange gange de har måttet tage en tur i ringen omkring tv-pakker og blive gennembanket. Det smitter af på kundernes vurdering af dit image, den slags.«