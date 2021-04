Traditionen tro kårer ‘De Brune Riddere’ hvert år Danmarks bedste bøfsandwich, og årets vinder finder vi i år i Silkeborg.

Og spørger man vinderen, så er det ikke bare en bøfsandwich i traditionel forstand. Det er et sammensurium af en masse kvalitet, som giver den perfekte umamismag.

»Der er så mange smage i vores bøfsandwich. Det er meget mere end bare en bøfsandwich, og derfor er det også meget svært for mig at definere, hvad det er, den gør så godt,« siger en stolt Jesper Panorama Pedersen, som er indehaver af vinderrestauranten, til B.T.

Vinderrestuaranten hedder Restaurant Panorama Mad & Vin, og de besluttede sig for tre år siden, at kaste al deres kærlighed til bøfsandwichen. Det skriver TV Midtvest.

»Vi har fundet noget, som vi virkelig prøver at fordybe os med – og det er så blevet bøfsandwichen. Dét, at vi så laver Danmarks bedste bøfsandwich nu, er vi bare megastolte af,« siger indehaveren.

Og hvis du forventer en lille, simpel bøfsandwich, så kan du godt tro om igen.

»Vores bøfsandwich indeholder blandt andet seks forskellige slags løg, dansk kødkvæg, tre forskellige syltevarer, briocheboller, som er lavet på minimum 25 procent smør og så en rig hjemmelavet sovs,« siger Jesper Panorama Pedersen og fortsætter.

»Det er faktisk ret svært – for du skal jo sørge for, at smagene supplerer hinanden, og at der ikke er en af ingredienserne, som skiller sig for meget ud.«

Jesper Panorama Pedersen og hans kone er et par stolte indehavere af Restaurant Panorama Mad & Vin, efter de har vundet titlen som årets bedste bøfsandwich. Foto: Restaurant Panorama Mad & Vin Vis mere Jesper Panorama Pedersen og hans kone er et par stolte indehavere af Restaurant Panorama Mad & Vin, efter de har vundet titlen som årets bedste bøfsandwich. Foto: Restaurant Panorama Mad & Vin

Der bliver dog også grinet i telefonen – for Jesper Panorama Pedersen indrømmer blankt, at det langt fra er en sund fornøjelse, hvis man sætter tænderne i den ‘rige’ sandwich.

»Hvis du har spist vores bøfsandwich, så er du også mæt resten af dagen.«