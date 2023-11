Dansk økonomi er ramt af et alvorligt tilbageslag.

Danmark er gået ind i en teknisk recession. Det står klart efter BNP-tallet er faldet for andet kvartal i streg.

Det viser den foreløbige BNP-indikator fra Danmarks Statistik. Faldet i tredje kvartal lyder på 0,3 pct.

Faldet skyldes især tilbagegang i industrien og medicinalindustrien, som går markant tilbage, skriver Danmarks Statistik.

Det er det andet kvartal i streg, hvor den danske BNP falder, og det betyder, at Danmark befinder sig i en teknisk recession.

BNP står for bruttonationalprodukt. Det er en de mest anvendte metoder til at tage temperaturen på den økonomiske udvikling.

Der er flere faktorer, som presser dansk økonomi i øjeblikket. Det påpeger cheføkonom i Arbejdernes Landsbank, Jeppe Juul Borre.

»Dansk økonomi er i teknisk recession. Det er den rå sandhed efter dagens tal. Dansk økonomi har været og er stadig udfordret fra flere fronter. Prisstigninger med svækket købekraft hos forbrugerne, mærkbart højere renter og global økonomisk usikkerhed. Det hele påvirker negativt,« skriver Jeppe Juul Borre i en kommentar.

Den nye udvikling kommer dog ikke bag på cheføkonomen.

»Vi må dog også erkende, at den svagt skrumpende økonomi ikke er verdens største overraskelse, særligt i lyset af udfordringerne. Medicin trækker samtidig ned i kvartalet, som omvendt har været med til at trække op over en længere periode forud for det,« skriver Jeppe Juul Borre.

Heller ikke Danske Banks chefanalytiker, Bjørn Tangaa Sillemann, er overrasket over den nye udmelding.

»Økonomien har været overophedet, og derfor er en vis opbremsning også uundgåelig. De danske eksportmarkeder er blevet svækket igennem længere tid, og forbrugerne er stadig ved at komme sig oven på den massive udhuling af købekraft, som følge af den høje inflation,« skriver Bjørn Tangaa Sillemann i en kommentar.

Selvom recession lyder skræmmende, er det faktisk ikke nødvendigvis en dårlig nyhed, hvis tilbagegangen forbliver mild, ifølge chefanalytikeren.

»Afmålt tilbagegang er i virkeligheden det bedste, vi kan håbe på, så økonomien langsomt kan køle af, uden at vi løber ind i en massiv opbremsning,« skriver Bjørn Tangaa Sillemann.

Samtidig med at Danmarks Statistik udkom med BNP-indikatoren, kom der ligeledes en indikator for beskæftigelsen. Den viser en lille fremgang på 0,3 pct.

Det er en fortsættelse af en historisk uafbrudt periode med fremgang på det danske arbejdsmarked de seneste to år, skriver Danmarks Statistik.

Opdateres.