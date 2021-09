Vil du gerne på en top Michelin-restaurant i Danmark?

Så er det den ekstra store pengepung, du skal finde frem.

En ny undersøgelse viser nemlig, at Danmark er det dyreste land i verden at spise på en Michelin-restaurant, der har to eller tre stjerner.

Det internationale madmagasin, Chef's Pencil, der står bag undersøgelsen, kiggede på menuerne på 450 restauranter over hele verden.

De tog udgangspunkt i den overordnede aftenmenu, der som regel består af 8-12 retter serveret på én aften.

Har du spist på en Michelin-restaurant?

Og her tog Danmark altså en suveræn førsteplads over det dyreste sted at indtage en Michelin-menu.

Her skal du gennemsnitligt slippe cirka 2.560 kroner for menuen, hvilket er langt over de 1.596 kroner, som er gennemsnitsprisen for en menu på en to-stjernet Michelin restaurant. For de tre-stjernede Michelin-restauranter er den gennemsnitlige pris cirka 2.262 kroner.

De dyreste byer at spise på en to- eller trestjernet Michelin-restaurant 1. København, Danmark (448 dollars / 2.839 kroner) 2. Shanghai, Kina (406 dollars / 2.573 kroner) 3. Kyoto, Japan (401 dollars / 2.541 kroner) 4. Singapore (364 dollars / 2.306 kroner) 5. Paris, Frankrig (358 dollars / 2.268 kroner) 6. Stockholm, Sverige (335 dollars / 2.122 kroner) 7. Hong Kong (324 dollars / 2.053 kroner) 8. Amsterdam, Holland (320 dollars / 2.027 kroner) 9. New York, USA (309 dollars / 1.958 kroner) 9. Milano, Italien (309 dollars / 1.958 kroner) Kilde: Chef's Pencil.

Vil du gerne slippe billigere for at mæske dig i Michelin-mad, så skal du en tur til Thailand, som er det billigste sted med en gennemsnitspris på cirka 1.096 kroner.

Se den fulde liste over de billigste byer i bunden af artiklen.

Den dyreste by for en aften på en to- eller tre-stjernet Michelin-restaurant er København med en gennemsnitlig pris på cirka 2.838 kroner.

Japan er det land, der kan pryde sig med flest Michelin-restauranter efterfulgt af Luxembourg og Schweiz.