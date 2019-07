Som mange weekender før denne har rigtig, rigtig mange mennesker kigget med skuffelse på deres lottokupon.

Men samtidig har meget, meget få heldige lotto-vindere kunne gøre det samme med dollar-tegn i øjnene, og adrenalinen pumpende i kroppen.

Sådan gik det også i fredags, hvor Danmark ifølge Danske Spil fik to nye lotto-millionærer.

Faktisk lå puljen i Eurojackpot på svimlende 171 millioner kroner i førstepræmie, men der var ingen, som havde ramt de fem vindertal og to stjernetal, der ville udløse pengesummen. Det var der til gengæld en dansker, der gjorde i en delt andenpræmie.

De heldigste byer i Eurojackpot på antal vindere: 1. København ( 12 vindere)

2. Næstved ( 4 vindere)

3. Frederiksværk ( 3 vindere)

4. Varde/ Helsingør/ Odense/Albertslund (2 vindere)

Kuponen er i hvertfald købt i 7-eleven på Årøsundvej i Haderslev og er nu lige præcis 5.549.610 kroner værd.

Tredjepræmien tilfalder også en dansk kupon, der blev købt i Dagli'Brugsen Ørholm i Kongens Lyngby.

Her kan den heldige mand eller kvinde se frem til 1.305.813 kroner. Med andre ord har Danmark fået to nyudklækkede lotto-millionærer.

Er man interesseret i at gøre dem kunsten efter, så står intet mindre end 234 millioner kroner på spil næste fredag, da førstepræmien ikke blev fundet i denne omgang.

Hvilken regioner er heldigst på antal vindere: 1. Region hovedstaden 37 vindere

2. Region Sjælland 16 vindere

3. Region Syddanmark 12 vindere

4. region Midtjylland 8

5. Nordjylland 7

6. Grønland/Færøerne 1

Puljen er derfor vokset til så stort et millionbeløb, at man vil kunne kalde sig for mangemillionær med stort M.

De to nye Eurojackpot-millionærer har dog endnu ikke henvendt sig til Danske Spil.

Denne uges vindertal var: 31,32, 45, 47, 49

Stjernetal: 7, 9