Efter 12 år er Erik Bredholt færdig som bestyrelsesformand i Danish Crown.

Som kulminationen på en dramatisk uge er han blevet presset til at trække sig.

Det skriver Finans.

Erik Bredholt trækker sig, efter at det torsdag aften stod klart, at han ikke længere havde bestyrelsens opbakning, oplyser Danish Crown i en pressemeddelelse.

Han afløses af næstformand Asger Krogsgaard.

Så sent som mandag fortalte Erik Bredholt ellers om sine visioner for det kriseramte Danish Crowns fremtid.

Han har siddet i Danish Crowns bestyrelse siden 2001 og været formand de seneste 12 år.

Danish Crown har samlet set i år fyret omkring 1.500 medarbejdere.

Nedskæringerne er et led i en spare- og effektiviseringsplan, som skal forbedre indtjeningen i virksomheden med 1,5 milliarder kroner inden for to år.

Danish Crowns krise skyldes blandt andet den faldende levering af slagtegrise, som fik slagterigiganten til at lukke sit slagteri i Sæby. Det kostede flere hundrede ansatte jobbet.