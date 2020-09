Efter at have suget millioner af abonnenter ind i folden på under et år, ramte den nyeste damptrommel på streamingmarkedet, Disney+, tirsdag morgen Danmark.

Med sig har tjenesten over 500 film og godt 7.300 serieafsnit. Men kan Disney+ leve op til den store hype? Det kan B.T. nu gøre dig lidt klogere på.

Rasmus Larsen, der er redaktør på Flatpanels.dk, har nemlig haft adgang til Disney+ siden november 2019. Så vi spørger ham ind til, hvad der er godt og skidt.

Først og fremmest: Der har virkelig været meget opmærksomhed omkring Disney+ op til den her lancering. Hvorfor?

»Disney er jo ekstremt populært og slår nærmest rekorder, hver gang de sender noget i biografen. Derudover har tjenesten film og serier fra National Geographic, Pixar, Marvel og Star Wars,« siger Rasmus Larsen:

»Så det er virkelig kendte ting, der er på tjenesten, og det er noget nyt, at Disney nu sender deres indhold direkte ud til kunderne og går udenom tv-kanaler og andre distributører.«

Disney+ har været i en del andre lande i snart et år. Hvordan har tjenesten klaret sig?

»Den har simpelthen buldret derudad. De lancerede i november 2019 i de første lande, og nu har de 60,5 millioner abonnenter. De har overgået alle forventninger – også deres egne.«

The Mandalorian er det helt store slagnummer for Disney+ Foto: MARIO ANZUONI Vis mere The Mandalorian er det helt store slagnummer for Disney+ Foto: MARIO ANZUONI

Hvad er det bedste ved Disney+?

»Helt overordnet er det jo en fantastisk samling af film og serier. Det er klassikere og favoritter hele vejen rundt. Der er virkelig meget godt indhold,« siger Rasmus Larsen:

»For de voksne kan især nævnes Star Wars-serien 'The Mandalorian' og hele Marvel-universet. For børn ligger der alle de kendte film fra Disney og Pixar.«

Hvad er det værste ved Disney+?

»Svagheden er helt klart, at der ikke er meget nyt. Hvis man er velbevandret i det her univers, vil man have set langt det meste af indholdet før. Så det er ikke en tjeneste, der kan stå alene, og det afspejler prisen på 59 kroner om måneden egentlig også.«

Hvad med det tekniske niveau og layout?

»Titlerne er præsenteret rigtig flot, og det er generelt en rigtig fin oplevelse og nemt at navigere rundt i,« siger Rasmus Larsen:

»Teknisk er stabiliteten godkendt. Billedkvaliteten er også højt oppe. De leverer i 4K og HDR, og lydmæssigt leverer de i Dolby Atmos ligesom biograferne. Så teknisk er det en rigtig god tjeneste.«

Hvis vi skal opsummere: Hvad er så din vurdering af Disney+?

»Det er virkelig en stærk lancering, som rigtig mange danskere kommer til at vælge til og abonnere på, tror jeg. Der skal mere indhold til, hvis den her tjeneste skal blive lige så stor som Netflix, men det kommer, siger de. Det må vi så se.«

Rasmus Larsens endelige bedømmelse af Disney+ på en skala fra 1-6: