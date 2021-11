2,5 milliarder kroner har detailkoncernen Dagrofa, der står bag dagligvarekæderne Meny, Spar, Min Købmand og Let-Køb, tabt på blot otte år.

Nu vil Dagrofra distancere sig fra et rod og et discountfejlsats gennem en plan sat i gang af topchef Tomas Pietrangeli, der går under navnet 'Fremgang Sammen.'

Det skriver Børsen.

Dagrofa vil investere 1,1 milliarder kroner i planen, som skal fokusere på andet end discount, efter det store fejlsats med discountkæden Kiwi. Det skal blandt andet være gennem en stærkere butiksoplevelse og kvalitet i sortimentet gennem en særlig varekategori, som koncernen ikke vil fortælle om endnu.

I B.T.s supermarkedsdyst var det netop service og udvalg, der scorede højt i supermarkedskæden Meny, som endte på en fjerdeplads i dysten. Her endte Rema 1000 med sejren, og Dagrofas topchef gør på baggrund af testen da også klogt i at satse på andre parameter end pris.

»Langt de fleste danskere har inden for en kort radius i hvert fald fire indkøbsmuligheder. I det perspektiv handler det om præferencer. De færreste danskere køber kun ind ét sted, så der er en kamp om indkøbskurven. Derfor er kundeoplevelsen super vigtig,« siger Tomas Pietrangeli til Børsen.

En del af satsningen kommer til at gå på, at man vil åbne butikker i et hastigere tempo end de 20 butikker, som koncernen har åbnet siden 2018.

Tomas Pietrangeli mener nemlig, at der stadig mangler en Meny i flere af de store byer i Danmark.