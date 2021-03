Det var med gloser som 'godt resultat' og 'fremdrift', at dagligvaregiganten Dagrofa, der driver Meny, Spar og Min Købmand-kæderne, fremlagde årsregnskab torsdag morgen.

Det på trods af at regnskabet var det ottende store millionunderskud i træk. Siden 2013 har Dagrofa nu sammenlagt haft et minus på 2,5 milliarder kroner.

Underskuddet på 96 millioner kroner i 2020 kommer efter et helt unikt år for dagligvaresektoren, fordi supermarkederne i store perioder har været åbne, mens stort set alle andre brancher har været lukket ned.

Det har betydet, at supermarkederne i perioder har haft kunderne for sig selv, hvilket har givet en fremgang i salget på dagligvaremarkedet på otte procent.

»Når man tænker på, hvor kraftig en vækst dagligvaremarkedet har været inde i under corona, så tror jeg ikke på, at Dagrofa kan være tilfredse med det her regnskab. Det er ikke godt, at man ikke formår at komme tættere på et overskud i så unikt et år,« vurderer Bruno Christensen, ekspert i detailhandel.

Hos Dagrofa påpeger man dog flere positive takter i årsresultatet.

I regnskabet lyder det, at mens dagligvaremarkedet i Danmark er gået frem med otte procent, er Dagrofas supermarkedskæder gået frem med 10 procent.

Man overpræsterer altså i forhold til markedet.

Tomas Pietrangeli, koncernchef for Dagrofa. Her er han i Meny i Nordhavn. Foto: Søren Bidstrup Vis mere Tomas Pietrangeli, koncernchef for Dagrofa. Her er han i Meny i Nordhavn. Foto: Søren Bidstrup

Derudover påpeges det, at underskuddet på 96 millioner kroner er det mindste underskud siden 2013. Altså: Det går den rigtige vej.

Hos Dagrofa forklarer Tomas Pietrangeli, der er administrerende direktør for hele koncernen, at coronakrisen ikke udelukkende har været gunstig for Dagrofa.

For mens supermarkederne i Dagrofa er gået frem, har foodservice-delen, der sælger varer til hoteller, restauranter og cafeer, været hårdt ramt af corona-nedlukninger.

»Jeg vil skynde mig at sige, at jeg langt hellere ville have haft et år uden corona. For vores forretning har det ikke været positivt samlet set, at vi har haft et år med corona,« siger Tomas Pietrangeli:

»Overordnet går det godt for Meny, Spar og Min Købmand, og der var også et godt momentum inden coronakrisen. Men vi har tabt et stort millionbeløb på vores foodservice-forretning. Havde vi ikke haft et år med corona, havde resultatet være endnu stærkere.«

Helt overordnet er det her ottende regnskab i træk med et millionunderskud. I havde vel håbet, at det så bedre ud?

»Vi anerkender, at vi ikke er der, hvor vi skal være. Det er ikke tilfredsstillende at tabe penge. Men jeg kom til i 2018. Der lavede jeg en treårsstrategi med Dagrofa-holdet om at have positive tal i 2021. Det er et ambitiøst mål for en stor koncern, der har tabt penge i otte år,« siger Tomas Pietrangeli:

»Vi havde sådan set planlagt med et underskud i 2020. Det her regnskab er det bedste resultat i otte år. Underskuddet bliver mindre og mindre. Vi er på vej i den rigtige retning.«

På trods af den usikkerhed, som corona fortsat giver anledning til, er Tomas Pietrangeli overbevist om, at årsregnskabet for 2021 bliver det første plus siden 2013.

»Vi har en forventning om et overskud, når vi planlægger ud fra det udgangspunkt, der lige nu er for den politiske genåbning af Danmark. Vi har lagt en ambitiøs plan frem og arbejder med en lang række projekter. Så vi fastholder ambitionen om at have overskud i 2021.«