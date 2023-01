Lyt til artiklen

Den administrerende direktør i Salling Group, der er Danmarks største dagligvarekoncern, blæser nu til angreb på Nemlig.com.

For hvor Salling Group tidligere kun har leveret online-dagligvarer på Sjælland, udvider man nu markant.

Det skriver Børsen.

Fremover er planen nemlig at kunne nå ud til stort set hele landet – i stil med Nemlig.com, der er landets førende online-supermarked.

Til Børsen forklarer Salling Grops administrerende direktør, Per Bank, at udvidelsen af rækkevidden vil være 'en mere økonomisk rentabel model'.

Hvor koncernens online-dagligvarer indtil nu har været baseret på Føtex, vil det fremover blive fem Bilka-varehuse fordelt over hele landet, der skal bringe varer ud til kunderne.

»Vi er dygtige, men vi har åbenbart ikke været dygtige nok til at drive det til overskud. Det vidste vi godt fra starten, men nu kan vi se mening i at bruge samme platform og systemer til at give mere relevans til Bilka. Discount vinder frem, og super- og hypermarkeder skal finde deres roller. Det her er en af måderne, hvor vi kan gøre det,« siger Per Bank til Børsen.