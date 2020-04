De godt og vel 250.000.000 brugere af spillet Fortnite kommer til at se langt efter næste sæson af det populære skydespil.

Epic Games, der står bag Fortnite, oplyser i et blogindlæg, at de udskyder udgivelsen af kapitel to, sæson tre. Oprindeligt var udgivelsesdatoen sat til den 30. april, men nu er datoen flyttet til 4. juni.

Hvad årsagen er til den skubbede udgivelsesdato - eller om det skyldes det igangværende Corona-udbrud, fremgår ikke.

Det er dog ikke første gang, Epic Games udskyder en udgivelsesdato.

Opdateringerne fra Epic Games bliver ventet med stor interesse af de mange millioner spillere overalt på kloden.

Med en ny sæson følger en række nye features, som skal fastholde spillernes interesse for spillet.

Hvad disse features er, finder spillerne først ud af, når de køber et såkaldt battlepass til den nye sæson.

Men det kommer de altså til at vente med i halvanden måned endnu.

Epic Games lover dog de mange millioner brugere, at der er nye opdateringer på vej til spillet.

»Vi har en multiple opdatering på vej, der vil levere et friskt gameplay, nye udfordringer, bonus XP og et par andre overraskelser oppe i vores ærme,« lyder det i blogindlægget.

Fortnite er et skydespil, hvor 100 onlinespillere bliver sendt ned på en virtuel ø, hvor det gælder om at overleve længst muligt.

Spillet er gratis, men tilkøb af virtuelt tøj til figurerne - de såkaldte skins - har indbragt Epic Games en formue. Sidste år indbragte spillet ikke mindre en 12 milliarder kroner til Epic Games.