Da forhandlere fra YouSee og Discovery Networks i midten af december rejste sig fra hver deres side af bordet for sidste gang, blev der sat punktum for tre måneders åben tv-krig.

Resultatet var nu slået fast med syvtommersøm: Discovery Networks’ 11 tv-kanaler var definitivt ude af YouSees univers. Et resultat, der blev til virkelighed ved årsskiftet. Og intet tyder på, at det ændrer sig.

Siden mødet i december har der været total tavshed mellem Discovery og YouSee.

Al dialog er forstummet.

Parterne har ellers ikke manglet gode grunde til at tale sammen og finde en løsning.

Discovery Networks har siden årsskiftet stirret ind i to brutale målinger fra Kantar Gallup, der viser, at deres andel af seere er blevet sablet over på midten.

51 procent af seerne er forsvundet efter bruddet med YouSee.

Samtidig står den amerikansk ejede virksomhed til et stort økonomisk tab i Danmark.

Imens har YouSee været under konstant bombardement fra vrede kunder, der savner Discoverys kanaler, og medier har været fyldt med negative historier om kundeflugt og store tekniske udfordringer hos YouSee.

Både YouSee og Discovery kunne mildest talt godt bruge en positiv historie.

Alligevel har de barske realiteter ikke fået nogen af parterne til at ryste på hånden.

»Vi har ikke haft nogen kontakt med YouSee siden december. Det er der heller ingen grund til, som det står lige nu,« siger Christian Kemp, direktør for Discover Networks i Danmark:

»Vi har vendt og drejet YouSees udspil, og man må bare konstatere, at der ikke er noget grundlag at forhandle ud fra. Det giver ingen mening, hvis det er udgangspunktet. Så jeg har svært ved at se, hvordan vi skulle komme videre.«

Christian Kemp fortsætter:

»Deres opførsel gennem hele forløbet har været så diskriminerende, og det er tydeligt, at de ikke ønsker at betale for vores indhold. Det siger sig selv, at hvis de var kommet med et tilbud, der havde været anstændigt, havde vi selvfølgelig sagt ja.«

YouSees direktør, Jacob Mortensen, bekræfter, at der ingen dialog er.

Men:

»Det her handler om, at vi sætter os sammen og siger: ’Nu er det en ny situation - lad os finde en løsning’. Vi vil gerne lave en løsning. Det vil Discovery ikke. Ærlig talt forstår jeg det ikke,« siger Jacob Mortensen og foreslår blandt andet, at Discoverys tjeneste Dplay kunne komme ind i Bland Selv:

»Vi har en interesse i at gøre Discoverys indhold tilgængeligt for YouSees kunder. Det har Discovery også en stor interesse i. Så jeg forstår ikke, at Discovery ikke vil lave en aftale.«

I Discovery oplever man situationen lidt anderledes.

»Vi har jo flere gange oplevet YouSees direktør sige i pressen, at man vil sætte sig ned og tale med os, men jeg har aldrig hørt fra ham,« siger Christian Kemp:

»Det er ikke personligt mod Jacob, overhovedet ikke, men han har aldrig ringet eller skrevet til mig. Det har været os, der har rakt ud til YouSee, da vi i efteråret endnu engang forsøgte, om det var muligt at lande en aftale med dem.«

Han fastslår:

»Jeg oplever bare ikke den villighed til at nå en aftale, som der bliver givet udtryk for.«

Christian Kemp slår også fast, at fokus nu er rettet mod den digitale del af forretningen: Discoverys streamingtjeneste Dplay, som de seneste måneder har oplevet »eksplosiv vækst«, forklarer han.

Hos YouSee nægter man at lægge en potentiel aftale død.

»Ser man på det helt nøgternt, så er der en tydelig fælles interesse i, at det her går op,« siger Jacob Mortensen:

»Så længe der er en vilje, er det er et håb. Og der er fortsat vilje fra vores side.«