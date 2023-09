Renten på boliglån risikerer at stige i Danmark, efter Den Europæiske Centralbank (ECB) torsdag har hævet styringsrenten til 4 procent.

Det påpeger B.T.s forbrugerredaktør, Niels Philip Kjeldsen, der kalder stigningen »dårligt nyt for de danske boligejere.«

»Det risikerer at blive endnu dyrere for danskerne at låne penge til en bolig. Normalt ser vi den største effekt på de helt korte boliglån som 'F-kort' og 'F1', men det kan grundlæggende påvirke alle lånetyper. Spørgsmålet er nu, hvor meget renten stiger. Som absolut minimum betyder det nok, at den forbliver høj længere, end mange havde håbet.«

Styringsrenten er den rentesats, ECB fastsætter og bruger som redskab til at påvirke økonomien i Europa.

Niels Philip Kjeldsen, forbrugerredaktør, B.T.

Formålet med forhøjelsen er at stoppe og tilbagerulle inflationen. Den er p.t. halveret, siden priserne sidste år begyndte at stige i hastig fart.

Nationalbanken har efter ECBs renteforhøjning selv hævet renten med 0,25 procentpoint.

ECB forventer, at kerneinflationen i eurozonen aftager fra 5,1 procent i 2023 til 2,9 procent næste år og 2,2 procent i 2025, skriver Ritzau.

Det »mest positive« ved dagens nyhed er ifølge Niels Philip Kjeldsen, at ECB efter sigende ikke vil hæve renten mere foreløbig.

Derudover siger han, at rentestigningen formentlig også vil påvirke indlånsrenten positivt for de danskere, der vil have pengene stående på kontoen.

»Vi har set en opadgående kurve, og vi er gået fra minusrente til to-tre procent siden 2020. Nu kan den stige endnu mere.«

ECB skruede senest på styringsrenten i juli, hvor den steg fra 3,5 procent til 3,75 procent

Op til dagens beslutning om at hæve renten, var der uenighed blandt danske økonomer om, hvor vidt der ville ske en stigning igen. Både fra Nordea og Arbejdernes Landsbank var der en forventning om, at renten ville blive på nuværende niveau.