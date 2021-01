»Det er for dårligt, at jeg skal krydse to kommunegrænser med S-tog for at hente en pakke, jeg har bestilt til afhentning 500 meter fra min bopæl.«

Den kritik kommer Niclas Hedam med, efter han har fået tre pakker omdirigeret til en anden kommune i perioden 27. december til 12. januar. Januarudsalget er i gang, og mange ligesom Niclas må ty til onlinehandel, nu hvor butikkerne er underlagt restriktioner.

Niclas Hedam bestiller altid pakker til sin nærmeste PakkeShop i Vallensbæk Strand, men hans seneste pakker bliver omdirigeret til Waves Shoppingcenter i Greve.

»Jeg føler mig lidt snydt og en smule til grin. Man betaler for at få sin pakke sendt til et bestemt sted, man kan da ikke tillade sig at forringe servicen gang på gang,« fortæller Niclas Hedam til B.T.

For det er ikke kun én pakke, men tre pakker Niclas har skullet hente to kommuner væk. Han har forsøgt at kontakte GLS, men har fået samme svar: »Det kan vi ikke gøre noget ved.«



»Jeg accepterer første pakke, det kan ske, at der ikke lige er plads, eller der er noget galt. Der er jo en masse coronarestriktioner, der skal overholdes og tages højde for.«

»Jeg får så samme besked med anden pakke om, at den er omdirigeret. Jeg tager igen til Greve og bliver mødt af en lang kø. Da jeg kom, har der været 15 til 20 mennesker i køen, og da jeg fik udleveret min pakke en time efter, så har der været 40 mennesker i kø, og de måtte have to fra coronaopsyn til stede for at holde øje med, at køen overholdt reglerne.«

Niclas Hedam synes, det er ærgerligt, at han skal hente tre pakker to kommuner væk, når han nu har brugt penge på at få dem leveret til et specifikt sted.

For Niclas er det ikke kun et logistisk problem – det er også en bekymring om at blive smittet.



»Det er ubehageligt i en coronatid både at rejse med S-toget, og når man skal stå i køen. Det kan ikke være rigtigt, at jeg skal tilføje 40 mennesker til min coronaboble fra køen, bare fordi jeg skal hente pakker.«

»Desuden man skal hente sin pakke inden for 10 dage. Det vil sige, at en smittet kan være nødsaget til at hente en pakke, inden den returneres.«

Hos GLS er svaret, at det er coronarestriktionerne, der påvirker pakkeafhentningen.

»Det, der påvirker vores leveringssituation p.t., er corona-nedlukningen af Danmarks fysiske butikker. Det bevirker, at danskerne bestiller massivt flere pakker på nettet og returnerer mange flere pakker end normalt i januar. Samtidig er en (lille) del af vores PakkeShops lukkede,« fortæller direktør i GLS Karsten Klitmøller.

Selv om Niclas Hedams pakke blev sendt omkring fem kilometer, to kommunegrænser og en S-togsrejse væk, så er der ifølge Karsten Klitmøller en grund til det.

»Hos GLS regner vi ikke i kommunegrænser, men i fysisk afstand. Når en PakkeShop bliver fyldt med pakker, så flytter vi pakken til en PakkeShop i nærheden. Denne proces bliver styret fra central hånd, så det er nemt for vores chauffører at agere i, når de er på vejen for at levere pakker,« fortæller direktøren og fortsætter:

»I disse tider med smitterisiko er det ikke forsvarligt at skulle flytte sig omkring blandt andre mennesker. Derfor er det også kun i tilfælde af fyldte eller lukkede PakkeShops, at vi flytter pakken til en anden.«

Derudover opfordrer Karsten Klitmøller om, at man skal holde sig væk fra PakkeShops, hvis man er smittet.