De fleste ved, at fødevarerne er blevet dyrere, men nu er det også blevet dyrere, når man skal skille sig af med dem. I hvert fald, hvis man er typen, der tørrer sig, når man har været på toilettet.

Priserne på toiletpapir, som folk ligefrem hamstrede, dengang coronakrisen brød ud, og Mette Frederiksen lukkede landet, er nemlig skudt i vejret.

Ifølge dem er en pakke af mærket Samelle gået fra en pris på 26,5 kroner sidste år til nu at koste 37,75 kroner.

Der var rift om toiletrullerne, da Danmark lukkede ned på grund af corona. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Der var rift om toiletrullerne, da Danmark lukkede ned på grund af corona. Foto: Liselotte Sabroe

En stigning på 42 procent, hvilket er markant mere end inflationen i januar, som er på 7,7 procent.

Og tal fra Danmarks Statistik, som TV 2 Fyn har fået, viser, at den generelle stigning i prisen på toiletpapir er over 40 procent.

Årsagen er simpel.

»Man laver toiletpapir af træ, og det er blevet dyrere at lave papir og transportere papiret hen til forbrugeren,« siger forbrugerøkonom Ann Lehmann Erichsen fra Sydbank til TV 2 Fyn.

Hun mener ikke, at forbrugerne skal forvente, at priserne kommer tilbage på det niveau, der tidligere er set. I stedet opfordrer hun til tilbudsjagt, og at man køber en masse ruller på én gang.

Hvis det kikser, er det dog også fortsat muligt at købe sandpapirsruller hos de danske byggehandlere.