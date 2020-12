Nye restriktioner. Aflyste julefrokoster og lange udsigter til en tur ned i varmen sydpå.

Fest og ferie har lange udsigter, og samtidig lader den hjemlige vejrudsigt meget tilbage at ønske.

2020 fremstår mere og mere som et gråt og kedeligt år, og i år synes vinteren nok for mange ekstra lang og tung at skulle igennem.

Noget tyder dog på, at vi danskere forsøger at komme gennem de triste coronamåneder ved at søge helt konkrete hjælpemidler.

Udover julegaver har Matas lige nu travlt med at sælge vitaminer og skærme til lysterapi.

I hvert fald melder butikskæden Matas om en voldsom stigning i salget af D-vitaminer og lysapparater.

Faktisk er der tale om en fordobling af salget af netop de to varegrupper i forhold til sidste år, oplyser Matas.

Læge Søs Wollesen siger i en pressemeddelelse fra kæden, at netop lysterapi kan have en positiv effekt på humøret.

»Lyset får en særlig type celler inde i øjnene til at give besked til hjernen om at producere mere serotonin, der er med til at give os en følelse af veltilpashed og lykke. Samtidig virker lysterapi ved at stabilisere din døgnrytme og give en bedre søvn, og det i sig selv udløser mere energi,« forklarer hun.



Også salget af D-vitamin er ifølge Matas steget med 50 procent sammenlignet med samme periode sidste år.

Det mener indkøbschef i Matas, Janne Rolsted, kan hænge sammen med internationale undersøgelser, der tyder på, at D-vitamin har en positiv effekt på covid-19.

»Mange af vores kunder har generelt fokus på den sunde livsstil, men især i år ser vi en markant vækst indenfor sundhed og helse. Det skyldes nok i høj grad, at corona truer vores sundhed,« siger hun og tilføjer, at også andre vitaminer bliver revet ned fra hylderne i øjeblikket.

»Udover D-vitamin kan vi også konstatere et øget salg af både C-vitaminer og børnevitaminer,« siger Janne Rolsted.

Læge Søs Wollesen mener, at de fleste kan klare vitaminbehovet ved en varieret og sund kost, og hun understreger, at en tilførsel af D-vitaminer ikke gør det alene.