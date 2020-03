Mens danskerne i disse dage følger tæt med i de konstante tiltag og udviklinger, der sker i forbindelse med corona-krisen, er dybt kyniske svindlere for alvor kommet på arbejde.

Mange danskeres mail- og sms-indbakker er de seneste dage blev ramt af en lind strøm af forsøg på at udnytte corona-krisen til at svindle. Nogle danskere er sågar blevet ringet op.

B.T. har set adskillige eksempler på svindelforsøg. De er kommet ind i appen Mit Digitale Selvforsvar, som drives i et samarbejde mellem Forbrugerrådet Tænk og TrygFonden.

Mest kyniske og veludførte er de henvendelser, hvor svindlerne udgiver sig for at være fra de sundhedsmyndigheder, alle danskere lytter så opmærksomt til i disse dage.

Corona-svindlere udnytter den nuværende situation Vis mere Corona-svindlere udnytter den nuværende situation

Der er eksempler på, at danskere ringes op af folk, der udgiver sig for at være fra Sundhedsstyrelsen.

Herefter fortæller svindleren, at personen er udtaget til test for coronavirus, og at personen blot skal udlevere sit cpr-nummer og betalingsoplysninger, da testen koster et lille gebyr.

Gør man det, har man dog udleveret oplysninger til en svindler, som kan misbruge dem.

Et mere udbredt nummer er sms’er, hvor det fremgår, at man har fået post fra Sundhedsstyrelsen, og at man bare skal trykke på et link for at komme videre til e-boks.

»Klikker man på det, kommer man ind på en hjemmeside, hvor der er en falsk nem-id-boks, som man skal logge ind på. Indtaster man sine oplysninger der, bliver de høstet,« forklarer Ulla Malling, der er projektchef i Forbrugerrådet Tænk:

»Det er rigtig ubehageligt, for mange vil reagere prompte, hvis de får noget fra Sundhedsstyrelsen i de her dage. De taler ind i den frygt og bekymring, vi har, og den opmærksom, vi er blevet bedt om at have.«

Andre svindelnumre med direkte relation til coronavirus er eksempelvis mails, hvor du kan få information om, hvordan du får bugt med coronavirus, eller hvor du kan få information om, hvordan du tjener penge via investeringer på grund af coronavirus.

I begge tilfælde skal du trykke på et link. Men gør du det, ryger du ind i en karrusel, hvor svindlerne høster dine oplysninger, så de kan misbruge dem.

»I nogle tilfælde er de rigtig godt lavet, og der synes jeg, det er mega ubehageligt. Svindlerne udnytter vores bekymring for den her virus,« siger Ulla Malling.

Forbrugerrådet Tænk advarer også mod fake news. Der er rigtig mange mails og opslag på Facebook i øjeblikket med forskellige sundhedsfaglige råd omkring coronavirus.

Problemet er bare, at en del af dem ikke er funderet i lægevidenskab, og derfor kan det være direkte skadelig misinformation, man spreder, hvis man deler det på sociale medier.

»Er man ikke sikker på, at det er rigtigt, det, man deler, skal man lade være. Kig på, hvor tingene kommer fra,« siger Ulla Malling:

»Hvis du modtager noget fra en myndighed, så gå ind i din e-boks og se, om der ligger noget der. Husk, at myndigheder eller banker aldrig vil bede dig om at give dine personlige oplysninger i en mail.«

Og hvis uheldet er ude, og du er hoppet i fælden, skal du reagere med det samme:

»Skynd dig at få spærret dit nem-id og få spærret dit bankort, lige så snart det går op for dig, at den er gal,« lyder rådet fra Ulla Malling.