Corona-pandemien har ikke kun sat sig på folks helbred. Nu kommer det også til at gå ud over forsikringspriserne.

I hvert fald for virksomheder, ledelser og professionelle rådgivere. Privatkunder ser altså ud til at slippe. Det skriver Finans.

Det er forskellige eksperter og aktører i forsikringsbranchen, der spår om den kommende stigning på forsikringerne.

»Der er ingen tvivl om, at der kommer en præmieforhøjelse,« siger Carsten Dalgaard, afdelingschef i Riskpoint, der rådgiver erhvervsvirksomheder om risiko og forsikring.

Ifølge Carsten Dalgaard bliver der i forsikringerne skrevet en undtagelse ind for skader som følge af covid-19. Så det skal forsikringerne altså ikke dække.

Detaljerne i de forskellige forsikringspolicer kender vi dog ikke til endnu. Det forventer Carsten Dalgaard først viser sig til efteråret, hvor omkostningerne for forsikringsselskaberne i forbindelse med covid-19 viser sig.

Også Jesper Ravn, der er partner i advokatfirmaet Arklaw og specialist i forsikringsret, forudser at yderligere stramninger af betingelser og begrænsning på forsikringsdækninger vil ske.

Danmark er dog et af de lande, hvor forsikringsbranchen ser ud til at slippe nogenlunde billigt fra corona-udbruddet. Det skyldes primært statens hjælpepakker, som har taget noget at læsset.

Men uanset vil erhvervslivet blive ramt, når forsikringsprisen stiger. Det er særligt ansvarsforsikringer til direktører og bestyrelsen - samt deres rådgivere, det kommer til at ramme.

Men presset på forsikringsbranchen skyldes ikke kun corona. Det skyldes også de mange naturkatastrofer. Det mener Henrik larsen, direktør i den danske afdeling af det globale forsikringsmæglerfirma Marsh.

Eksperterne mener dog, at rejseforsikringen vil slippe for en prisstigning.