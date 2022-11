Lyt til artiklen

Herhjemme fylder coronaen efterhånden ikke mere end lidt snot på en Kleenex.

Helt anderledes er det i coronaens hjemland, Kina, som lige nu er ramt af en bølge af coronanedlukninger som følge af hastigt stigende smittetal i en befolkning på over 1,4 milliarder mennesker, hvor alt for få ældre er vaccineret.

Landområder, der økonomisk svarer til næsten 20 procent af Kinas bruttonationalprodukt, er ifølge analysefirmaet Nomura allerede ramt af coronarestriktioner.

Og når verdens folkerigeste land og verdens næststørste økonomi lukker millionbyer som Guangzhou, der er en stor fabriksby og et logistisk knudepunkt i det sydlige Kina, ned, kan den kinesiske coronabølge sende skvulp ind over danskernes økonomi.

Store distrikter i Guangzhou er lukket helt ned. Foto: JULIEN TAN Vis mere Store distrikter i Guangzhou er lukket helt ned. Foto: JULIEN TAN

Allan von Mehren er chefanalytiker i Danske Bank med særligt fokus på Kina.

Her giver han i fem nedslagspunkter et overblik over, hvordan coronanedlukningerne i Kina kan påvirke din økonomi.

For det første kan fabriksnedlukninger i Kina betyde, at produktionen af for eksempel tøj, elektronik og møbler bliver bremset, og at udbuddet dermed falder. Det vil ifølge Allan von Mehren isoleret set medføre højere priser for danske forbrugere, der for eksempel skal købe et nyt køleskab eller en ny sofa.

»Men vi står samtidig i en situation, hvor butikker herhjemme står med et større varelager, end de plejer, og det vil virke som en buffer mod prisstigninger,« siger chefanalytikeren.

For det andet kan nye nedlukninger af store kinesiske containerhavne betyde, at det bliver dyrere at få fragtet varer fra Kina til Europa.

»I begyndelsen af coronapandemien blev fragtraterne næsten tidoblet. Nu er de ved at være tilbage på niveauet før coronaen. Men nye nedlukninger af kinesiske containerhavne vil betyde, at noget af det nedadgående pres, vi ellers er begyndt at se på priserne, vil blive udskudt. Men vi skal se ret omfattende nedlukninger i Kina, før det presser priserne op igen,« siger Allan von Mehren.

For det tredje vil storstilede nedlukninger af kinesiske fabrikker betyde, at efterspørgslen på olie vil falde på verdensmarkedet. Det vil sende prisen på olie og benzin ned herhjemme, påpeger Allan von Mehren.

Det så vi især i pandemiens begyndelse i foråret 2020, hvor danskerne kunne tanke en liter benzin for otte-ni kroner.

»Generelt er der i øjeblikket et nedadgående pres på oliepriserne på grund af den aftagende økonomiske aktivitet i verden. Og hvis Kina bliver tvunget til at lukke endnu mere ned, vil det ramme efterspørgslen på olie, og så vil olie- og benzinpriser også blive lidt lavere herhjemme.«

For det fjerde vil en stor kinesisk coronanedlukning samlet set betyde, at inflationen vil falde herhjemme.

»Et Kina, der lukker ned i stor stil, vil betyde lavere efterspørgsel på olie og andre råvarer, og det vil trække inflationen herhjemme nedad,« siger Allan von Mehren.

For det femte skal danskerne ikke frygte, at coronanedlukningerne i Kina vil ramme beskæftigelsen og betyde fyresedler.

»Hvis der kommer en meget stor kinesisk nedlukning, vil den være midlertidig her hen over vinteren. Danske virksomheder kommer ikke til at fyre medarbejdere af den grund,« lyder det fra chefanalytikeren i Danske Bank.