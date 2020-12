Et lukket samfund i foråret og masser af mennesker, der arbejdede hjemmefra har betydet et ekstra stort salg af specifikke produkter hos Imerco.

Ifølge isenkræmmerkædens egne oplysninger, har danskerne fundet særligt to nye ting, at tage sig til, når de har været strandet i deres eget hjem.

Salget af bageudstyr, der er steget med 50 procent i forhold til november sidste år hos Danmarks største isenkramkæde.

Og salget af kaffemaskiner er skudt i vejret med en stigning på hele 89 procent sammenlignet med tal fra sidste år.

»Vi er forbløffede over tallene. Der er noget, der tyder på, at vi virkelig værner om hyggen og tiden i køkkenet under corona. Og måske også prioriterer en god kop kaffe på hjemmearbejdspladsen,« fortæller Frederik Brønnum, der er administrerende direktør i Imerco i en pressemeddelelse.

Han tilføjer, at også salget af julepynt og boligtilbehør er steget markant.

For udover eksplosionen i salget af bageudstyr og kaffemaskiner, så har Imerco slået rekord i november, når det gælder salget af nisser.

60.000 nisser er blevet solgt i de mere end 160 Imerco-butikker og på kædens hjemmeside.

Salget af julepynt (13 procent) og julestel (24 procent) er også steget sammenlignet med november sidste år.

»Vi kan særligt se, at det er Royal Copenhagens Stjerneriflet og Kählers Hammershøi Jul, som danskerne er vilde med i år,« fortæller direktør Frederik Brønnum, der i øvrigt i år har ansat over 350 ekstra juleassistancer for at servicere de juleshoppelystne danskere.