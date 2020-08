I det, der efterhånden virker som en fjern fortid, gik danskerne uden bekymring ind i butikker uden mundbind, uden frygt for at komme for tæt på andre, uden streger på gulvet til at vise, hvor du skal stå, og uden en skov af skilte, der opfordrer til at spritte af og holde afstand.

Den verden er væk. Din oplevelse i flere tusinde butikker – og i særdeleshed supermarkeder – er ændret for altid, lyder det nu fra flere af landets største butikskæder.

En lang række af de tiltag, du er blevet mødt med under coronakrisen, forsvinder nemlig ikke igen.

Et godt eksempel er Dagrofa, der driver Meny, Letkøb, Min Købmand og Spar. Her ruller man nu 600 nye spritdispensere ud i butikkerne, og de kommer til at være en permanent del af butikkerne fra nu af.

Streger på gulvet, der indikerer, at du skal holde afstand, bliver permanente flere steder. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Streger på gulvet, der indikerer, at du skal holde afstand, bliver permanente flere steder. Foto: Liselotte Sabroe

Argumentet er, at man selv efter corona kan holde sygdomme som influenza nede og holde den gode håndhygiejne.

I Coop, der driver Fakta, Brugsen-kæderne, Irma og Kvickly, er man lige nu ved at udvikle procedurer for at gøre flere coronatiltag permanente.

»Håndsprit kommer til at være permanent i butikkerne, fordi det er en ny, god standard for håndhygiejne i Danmark,« siger Lars Aarup, Analysechef i Coop:

»Markeringerne på gulvet har også været en stor succes. Det fungerer virkelig godt i forhold til køkultur, så det bliver også ude i butikkerne. Vi har lige bedt alle vores butikker om at bestille friske mærker, hvis dem, de har, er ved at blive utydelige.«

Er det en god idé, at butikkerne holder fast i coronatiltagene og eksempelvis fortsætter med afstandsmarkering og håndspritdispensere?

Også Rema 1000 melder over for B.T., at flere coronatiltag vil være i butikkerne på ubestemt tid.

Hos Salling Group, der driver Netto, Føtex og Bilka, var det blandt andet en kundeundersøgelse i sommer, der afgjorde sagen.

Undersøgelsen viste, at et flertal af kunderne gerne så, at flere af tiltagene bliver permanente efter corona.

Og som sagt så gjort: Føtex, Bilka og Netto vil officielt være i coronatilstand fremover – blandt andet med markeringer på gulvene og håndspritdispensere.

Og det er ikke kun dagligvarebutikkerne, der varsler en ny virkelighed.

Allerede i juni meldte Matas ud, at du vil se coronatiltag blive permanente hos dem.

Her er der også tale om håndsprit, ligesom Matas' medarbejdere vil bære visir, når de lægger makeup på kunder i butikkerne.

De mange nye og permanente tiltag bliver ikke helt billige for butikskæderne.

Dagrofa sætter 600 spritdispensere op permanent. Foto: Presse Vis mere Dagrofa sætter 600 spritdispensere op permanent. Foto: Presse

Hos Coop er det en realitet, man tager med:

»Jeg vil tro, det kommer til at koste et par millioner om året at opretholde coronatiltagene permanent,« siger Lars Aarup:

»Men sådan er det at drive forretning. Det bliver en udgift, ligesom det er en udgift at have lys i butikken. Det her er et spørgsmål om at gøre kunderne trygge.«

Allerede tidligere i år meldte Dansk Erhverv, at de mener, at deres omkring 17.000 medlemmer i stigende grad vil indføre coronalignende tiltag på permanent basis.

Ifølge Henrik Hyltoft er de permanente coronatiltag blevet så vigtige, at der er opstået konkurrence mellem butikkerne om at være dem, der har de bedste coronatiltag i butikken.