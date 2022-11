Lyt til artiklen

Smid det ud eller aflever det tilbage til butikken, hvor det er købt.

Sådan lyder budskabet fra Fødevarestyrelsen til de danskere, som har købt økologisk kamillete af mærket Änglamark.

Specifikt er der tale om produkter i størrelsen 25 gram med bedst-før-datoen 05.05.2024 med EAN-stregkodenummer 7340011346340.

Kamilleteen er solgt i både Kvickly-, Superbrugsen- og Dagli'Brugsen-butikker samt på coop.dk/mad.

Tilbagekaldelsen skyldes et fund af et for højt indhold af pyrrolizidin alkaloider i produktet.

»Indtag af fødevarer med et for højt indhold af pyrrolizidin alkaloider over en længere periode, kan udgøre en risiko i forhold til udvikling af kræft,« lyder det fra Fødevarestyrelsen.

Derfor opfordrer man altså nu forbrugere, som har købt kamilleteen, til at kassere produktet eller levere det tilbage til den butik, hvor man har købt det.