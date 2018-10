Coop er havnet i en shitstorm på sociale medier. Dagligvaregiganten får hård kritik af deres kunder for kampagnen 'Spis kylling med hjertet', som Anima har anmeldt for groft vildledende markedsføring.

»Coop stikker deres kunder blår i øjnene,« siger Thorbjørn Schiønning, pressechef for dyrevelfærdsorganisationen Anima, og uddyber:

»De forsøger at give folk god samvittighed ved at putte et dyrevelfærdshjerte på en industriel turbokylling, der bliver fremavlet så hurtigt, at den ikke kan bære sin egen vægt.«

Shitstormen startede mandag aften, da Anima lagde et billede af Coops annonce 'Spis kylling med hjertet' på sociale medier. Coops kampagne er en reklame for kyllinger, som er mærket med Coops eget dyrevelfærdshjerte for at vise, at de er fremavlet under forbedrede forhold.

Den mærkning mener Anima er forkert. I stedet for den kylling, der er afbilledet på Coops kampagne, lagde Anima et billede af en industrikylling på deres egen version af annoncen.

Siden er kunder strømmet ind på Coops Facebookside for at give udtryk for deres vrede.

'Jeg bliver oprigtigt skuffet,' skriver en Michael Monberg blandt andet, mens en Tove Voss Kristensen afslutter en svada med: 'FØJ'.

Kampagnen skuffer Coop.

»Jeg synes, det er ærgerligt. Anima skyder sig selv i foden,« mener Signe Frese, CSR-chef hos Coop, og uddyber:

»De kyllinger har fået bedre plads, bedre foder og mulighed for at gå ud. Det er ikke friland eller økologi, men det er bedre dyrevelfærd til en pris, som mange har råd til. Det undrer mig, at Anima udskammer den her produktion,« siger Signe Frese.

Hos Anima anerkender man, at kyllingerne, der er af racen Ross 308, har fået bedre vilkår. Men det er ikke nok.

»Coop bør slet ikke sælge de her Ross 308-kyllinger. De bliver fremavlet på fem uger og spiser sig så store, at de ikke kan stå på benene. Coop har lavet en minimal forbedring og mærker det som god dyrevelfærd. Hvis de skal sælge det her, skal de fortælle folk, hvad det reelt er,« siger Thorbjørn Shiønning.

Anima oplyste mandag aften, at de har anmeldt Coop til Fødevarestyrelsen for groft vildledende markedsføring. De mener ikke, at den kylling, der er afbildet på Coops 'Spis kylling med hjertet'-kampagne er den Ross 308-kylling, der reelt er i indpakningen.

Det afviser Coop.

»Vi har brugt et arkivfoto af en Ross 308-kylling. Flere eksperter siger, at den her kylling på afgørende punkter ligner en Ross 308. Der er dog forskelle, som gør, at den ikke ligner den ude på produktionen. Den her er lidt ældre, men det er den samme type kylling,« fastholder Signe Frese.

Hun mener ikke, det har stor relevans:

Fakta Coops dyrevelfærdshjerter 1 hjerte: Konventionel produktion, som har fået et bedre staldliv. 2 hjerter: Frilandsproduktion. 3 hjerter: Økologi. 4 hjerter: Ekstraordinær dyrevelfærd. Kilde: Coop

»Vi beskriver i teksten til annoncen, hvilke forhold de er produceret under. Vi har ikke handlet i ond tro. Man kan godt købe den her kylling og vide, at der er sket en forbedring i dyrevelfærden.«

Hos Anima er man tilfreds med, at Coops kunder strømmer ind på deres Facebook-profil for at brokke sig.

»Vi mangler en seriøs debat om kyllingers dyrevelfærd. Så vi er glade, hvis det her kan bidrage til en debat,« siger Thorbjørn Shiønning.