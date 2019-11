En shitstorm tager tirsdag morgen fart på Coop-kæden Faktas Facebookside og rundt på sociale medier.

Her melder et stigende antal danskere sig på banen. De slagter Fakta for at skifte navnene på chokoladejulemænd og juleblanding til i stedet at hedde ’vintermænd’ og ’vinterblanding’.

Kunderne revser Fakta for at være med til at underminere julen. Adskillige erklærer, at de nu er færdige med at handle i Coops butikker.

Problemet er bare, at det ikke er korrekt, at Fakta har skiftet navnene fra jul til vinter.

Det siger Coop i hvert fald selv.

»Jeg ved ikke rigtigt, om man skal grine eller græde, men det har intet med virkeligheden at gøre,« siger Jens Juul Nielsen, pressechef for Coop, da B.T. fanger ham på telefonen tidligt tirsdag morgen, mens han er på vej på arbejde.

En time senere ringer han tilbage.

Han har nu nærstuderet det billede, som kunder i hobetal lægger op på Faktas Facebook-side med budskaber såsom: ’Skam jer!’, ’Hvad fanden har I gang i?’ og ’Det er sgu slut med at handle i Fakta’.

Dette billede florerer lige nu på Facebook. Fakta er ved at havne i en shitstorm, selvom Coop afviser, at jul bliver erstattet med vinter. Vis mere Dette billede florerer lige nu på Facebook. Fakta er ved at havne i en shitstorm, selvom Coop afviser, at jul bliver erstattet med vinter.

Billedet viser en masse klassiske julegodter i en Fakta-butik. På prisskiltene står der dog konsekvent ’vinter’ i stedet for ’jul’ på varerne.

Tip os: Ved du noget om sagen? Ved du, hvor billedet stammer fra? Så skriv til npkj@bt.dk

»Vores første indtryk er, at der er nogen, der spiller os et pus og har lavet dem om. For vi kan jo se, hvad der står i vores eget system og ud fra det, vi printer. Og der er ikke kommet noget ud fra centralt hold, hvor vi har skiftet julen ud,« siger Jens Juul Jensen.

Han vil ikke spekulere i, hvad det egentlig er, der foregår:

»Jeg kan måske godt gennemskue, hvor det her stammer fra, men vi vil ikke ind i nogen polemik omkring det her. Jeg kan bare sige, at det ikke passer, at vi har skiftet julen ud med vinter,« siger Jens Juul.

Men hvad så med den shitstorm, der er ved at tage fart på Faktas Facebookside?

»Vi må jo svare de kunder på samme måde, som jeg nu svarer B.T. Det her har ikke noget med virkeligheden at gøre,« siger Jens Juul Nielsen:

»Vi må minde folk om, at julen er hjerternes fest, og at det ikke er tid til at yppe kiv.«