For halvanden uge siden skete der en bemærkelsesværdig forandring i den lille Roskilde-bydel Trekroner.

Den lokale Fakta fik hængt et nyt skilt op på facaden, hvor der står 'Coop Hverdag'. På den anden side af pladsen foran Trekroner Station blev skiltet på SuperBrugsens facade byttet ud med 'Coop Mad'.

Små skridt, der kan være starten på enden for flere ikoniske supermarkedskæder i Danmark.

De nye navne er nemlig en test, som med stor sandsynlighed kommer til at brede sig til andre byer i Danmark.

Fakta i Trekroner hedder nu Coop Hverdag. Foto: Coop

Hvis testen er en succes, kan det blive enden for Brugsen-kæderne, Kvickly og Fakta i Danmark.

Fakta kan blive omdømt til 'Coop Hverdag'. Brugsen-kæderne kan blive omdøbt til 'Coop Mad'.

Kvickly kan ende med at blive omdøbt til 'Coop Extra'. Sådan lyder oplægget i hvert fald ifølge B.T.’s oplysninger.

»Det er korrekt, at vi har en dialog omkring, hvad vores kæder skal hedde,« siger Jens Visholm, koncerndirektør i Coop, til B.T. og uddyber:

SuperBrugsen i Trekroner hedder nu Coop Mad. Foto: Coop

»Det er vigtigt for os at komme ud og prøve det her og få noget tilbagemelding fra kunder om, hvad der er den rigtige strategi.«

Han understreger, at intet er fastlagt, ligesom han forklarer, at det ikke bare er navnene, man har ændret – det er også indholdet i butikkerne.

»Vi ved ikke, hvad det ender med. Det her handler om at finde ud af, hvor vi skal være om tre eller fire år. Man kan godt forestille sig, at vi skifter navnene, men det er også muligt, at vi ikke gør,« siger Jens Visholm, der blandt andet peger på stordriftsfordele som årsag til, at man ser på en ny konstellation.

Diskussionen om at blande kortene drastisk i Coop er ikke ny.

Allerede i 2017 talte man om lægge kæder sammen, og der gik bølgerne så højt, at de selvstændige brugsforeninger under Coop forsøgte at vælte formand Lasse Bolander af pinden ved formandsvalget i 2018.

Nu prøver man så igen – startende med forsøget i Trekroner.

»Det, der interesserer de fleste kunder, er, hvad der sker inde i butikken,« siger Jens Visholm:

»Nu tester vi en række varer og tiltag, som er mere fokuserede på convenience og madløsninger. Så må vi se, hvad kunderne synes.«.