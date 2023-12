Der er fuld hammer på julepriskrigen ude i supermarkederne, og nu kaster Coop-kæden 365 Discount et vildt kort ind i kampen her de sidste dage op til jul.

Kæden kører nemlig en prisgaranti på sødmælk, som enormt mange danskere skal ud og købe lige nu, fordi der skal laves risalamande og risengrød de kommende dage.

Torsdag morgen gik 365 Discount ud med en pris på 2,95 kroner for en liter sødmælk, hvilket var 50 øre lavere end alle andre konkurrenter.

Og fra nu af frem til lukketid den 23. december vil kæden tjekke prisen på markedet to gange om dagen og rette ned, så 365 Discount er billigst på sødmælk uanset hvad.

»Vi har haft flere varer i overvejelserne, men vi kom frem til, at det er sødmælk, vi gerne vil udstikke den her garanti på. Kunderne skal vide, at de kan få det billigst hos os uanset hvad,« siger Susanne Hegnbo, kommerciel direktør i 365 Discount.

Hvad hvis - i et lidt absurd og teoretisk scenarie - jeres konkurrenter driller jer og sætter prisen ned til 10 øre?

»Jamen så går vi i princippet under. Så i princippet og, som du selv siger, i det lidt absurde og teoretiske scenarie, kan vi godt ende på nul kroner,« siger Susanne Hegnbo.

Hvorfor kun én vare? Hvorfor ikke lave prisgaranti på 3 eller 5 varer?

»Vi synes, vi har rigtig mange gode tilbud lige nu. Men, som du siger: Vi kan i princippet ende i nul kroner. Så vi har valgt, at det skal være sødmælk, fordi vi ved, at der er rigtig mange kunder, som skal ud og have den vare lige nu.«

Når I laver sådan en kampagne her lige op til jul - hvor meget er så reelt fremstød, og hvor meget er stunt for at gøre noget opsigtsvækkende?

»Hvis du ser vores tilbudsavis, så har vi virkelig lave priser på rigtig mange varer lige nu, så jeg vil mene, det er meget seriøst. Vi har gjort rigtig meget for at give kunderne rigtig lave priser,« siger Susanne Hegnbo:

»Men det er da klart, at selvfølgelig har vi gjort noget ud af at reklamere for det her. Vi ved, at der er mange kunder, som er ude efter sødmælk lige nu, og så vil vi gerne give de kunder den her prisgaranti.«