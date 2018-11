Man tager noget hvedemel, skummetmælkspulver, løg, mælkeprotein, krydderier, vegetabilsk protein, sukker og krydderiekstrakt.

Og vupti har man Danmarks femte mest solgte krydderi: Frikadellemix. I hvert fald i Coops omkring 1.200 butikker herhjemme.

»Det er overraskende for mange, at frikadellemix er så stor en del af danskernes køkken,« siger analysechef i Coop, Lars Aarup.

Han har for kigget nærmere på salgstallene for alle varer på krydderihylderne, og her viser det sig altså, at poserne med blandingen, der sætter smag på frikadellerne er særdeles populære over hele kongeriget.

De mest solgte krydderier i Coops butikker 1. Salt 2. Peber 3. Kanel 4. Paprika 5. Frikadellemix 6. Karry 7. Oregano 8. Timian 9. Muskat 10. Rosmarin Kilde: Coop Analyse

Dog hovedsageligt uden for hovedstadsområdet. Og ikke i Sønderjylland.

»Der river man sine egne løg,« bemærker Lars Aarup.

Fordelen ved at bruge frikadellemix er, at man ikke behøver stå og græde over de revne løg. Posen indeholder nemlig løgpulver.

»Det er tydeligvis en af de smutveje, vi gerne vil benytte os af i hverdagen,« siger Lars Aarup.

For Tove Færch, der er daglig leder af Karolines Køkken, er femtepladsen også overraskende.

»Jeg kan forstå det, hvis folk lægger vægt på at lave frikadellerne ens hver gang. Eller hvis de ikke ved, hvor let det er at røre en frikadellefars fra bunden,« siger hun.

Hun har et godt råd til travle danskere, der gerne vil have samme smag hver gang.

»Lav din egen blanding af krydderier. Så skal man bare lige rive løget, så har man en frikadellefars,« siger hun og opfordrer til, at man eksperimenterer lidt med den klassiske danske spise.

Den behøver nemlig ikke kun bestå af hakket kalv og gris, mælk, mel og krydderier.

»Man kan komme lidt gulerødder og squash i - og man kan også lave dem rent vegetariske. Det er også en rigtig god idé at putte hytteost, salatost eller revet ost i,« foreslår hun.

Frikadellen kan i øvrigt næste år fejre 168 års fødselsdag herhjemme. I 1850 optrådte den for første gang i en dansk kogebog.

En ret, hvor kødfars blandes med mel og æg, formes og pandesteges, kan dog dateres helt tilbage til omkring år 1, hvor retten er at finde i en romersk kogebog.