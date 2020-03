De danske supermarkedskæder har stået last og brast under corona-krisen med fælles tilag og meldinger til danskerne. Men nu er det slut for en stund. Uenighederne mellem branchens to helt store giganter er brudt ud i lys luge.

Torsdag gik Salling Groups direktør, Per Bank, ud med en direkte opfordring til, at regeringen suspenderer lukkeloven i den kommende påske. Et forslag, som får en særdeles hård medfart af konkurrenterne fra Coop.

Her kalder man blandt andet forslaget ’urimeligt’ og advarer om, at en suspendering af lukkeloven kan få alvorlige konsekvenser.

»At ophæve lukkeloven til påske vil have fatale følger for forsyningssikkerheden af fødevarer i Danmark,« lyder det blandt andet fra Jens Juul Nielsen, informationsdirektør i Coop.

Han forklarer, at det ganske enkelt kan føre til fødevaremangel i butikkerne.

»Vi har planlagt og disponeret til vores 1.100 butikker, og vi kan ikke garantere samme sikre leveringer over hele Danmark, hvis vi pludselig skal lave panik-ændringer i sidste øjeblik. Det gælder både med hensyn til varer, bemanding og chauffører,« siger Jens Juul Nielsen:

»Så pludselige ændringer vil medføre store varemangler nogle steder og formentlig efterfølgende kæmpe madspild på grund af forkerte disponeringer.«

En suspendering af lukkeloven vil helt konkret betyde, at der torsdag, fredag, søndag og mandag i påsken vil være åbent i alle butikker.

Normalt ville lukkeloven betyde, at Føtex-, Bilka-, halvdelen af Netto-kæden, Lidl, Rema 1000 og omkring 400 af 1.100 Coop-butikker ville være lukket.

Salling Groups direktør motiverer sit forslag med, at man ved at suspendere lukkeloven undgår, at folk stimler sammen på små områder og udgør en smittefare, hvis man lader alle butikker holder åbent.

Coop mener dog, at man kan sikre den slags med andre metoder – eksempelvis ved at udvide åbningstiderne og begrænse antallet af kunder, der må være i butikken på samme tid.

Samtidig mener Coop, at en suspendering af lukkeloven vil være et hårdt slag for hele branchens medarbejdere.

»Vi mener, at det vil være helt urimeligt over for alle de medarbejdere, der har knoklet helt ekstraordinært de seneste tre uger at inddrage deres velfortjente feriedage,« siger Jens Juul Nielsen.

Han ærgrer sig over, at der – som der ellers har været tale om under corona-krisen – ikke er enighed i dagligvarebranchen på spørgsmålet om lukkeloven i påsken.

»I denne helt ekstraordinære situation for Danmark, er det vigtigt, at vi fortsat står sammen som branche, som vi hidtil har gjort, for fortsat at sikre forsyningssikkerheden samt tryghed for medarbejdere og kunder,« siger Jens Juul Nielsen.

Hos Salling Group understreger Per Bank, at han udelukkende har stillet forslaget, fordi der traditionelt er ekstremt travlt i påskedagene, og at kunderne derfor står tæt sammen.

Han synes også, det er ærgerligt, at der på spørgsmålet om lukkeloven i påsken ikke er enighed i branchen.

»Det er jeg også uforstående overfor, men det handler om, at vi bare ikke er enige her. Og det er jo ærgerligt, at det ikke er alle, der tænker sikkerhed først,« siger Per Bank.

Han kan ikke genkende, at en suspendering af lukkeloven kan konsekvenser for fødevareforsyningen.

»Jeg vil ikke bestride det, som Coop siger, men i de her situationer er det kun sikkerheden, der tæller. I forhold til forsyningssikkerheden, så er der altså varer nok derude. Det kan være, at der er nogle butikker, der får lidt mere udsolgt end normalt. Men det lever kunderne med,« siger Per Bank:

»Det her handler kun om sikkerheden først. Hos os er der ikke nogen forsyningssikkerhed, der kommer i fare. Om det gør hos Coop, det skal jeg ikke kunne sige.«