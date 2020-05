Efter flere års nedadgående spiral, der blandt andet bød på et massivt antal butikslukninger og kæmpe store millionunderskud, kunne Danmarks næststørste discountkæde, Fakta, i slutningen af april endelig præsentere et overskud.

Et overskud, som nu bliver et springbræt til så store forandringer, at Danmark inden for relativt få år kan stå med en helt ny supermarkedskæde i landskabet.

Først og fremmest planlægger Fakta at indføre scan-selv-kasser i alle kædens 360 butikker, ligesom man planlægger en storstilet opgradering af butikkerne, så de bliver flottere og mere moderne.

Men kæden Fakta kan også meget vel ende med at skifte navn.

I et interview med Dansk Handelsblad lufter Coops absolutte topchef, Peter Høgsted, endnu en gang tanken om, at Fakta-navnet helt bliver skrottet.

»Det kan godt ske, at det kommer til at hedde noget andet end Fakta, men vi skal være en spiller i lavprissegmentet herhjemme,« lyder det fra Peter Høgsted, der samtidig varsler, at danskerne kommer til at opleve en ’fornyet’ kæde.

Diskussionen om navnet har stået på i et par år.

Allerede nu har en række Fakta-butikker skiftet navn til Coop Hverdag, og lige nu tester man navnet og konceptet.

Informationsdirektør Jens Juul Nielsen understreger da også, at der ikke er taget en endegyldig beslutning om Fakta-navnet – men slår fast, at Fakta nu for alvor vil røre på sig.

»Vi arbejder meget på at løfte Fakta yderligere. Vi bruger en del penge på modernisering, vi hæver standarden i butikkerne, og vi skal have en skarp prisprofil. Vi tror, at gode priser bliver afgørende for en del danskere på den anden side af coronakrisen, og der skal vi være klar,« siger Jens Juul Nielsen.

Hvis Fakta lykkedes med den store transformation, og Coop for alvor melder sig som udfordrer til kæder som Rema 1000, Netto, Lidl og Aldi, er der lagt op til en meget intens konkurrence om lavpriskunderne.

»Det kan lægge et meget stort pres på discountmarkedet, hvis Coop lykkedes med her,« siger Bruno Christensen, ekspert i detailhandel:

»Coop har aldrig bevist, at de kan være med på et marked, hvor prisen er den helt afgørende faktor. Men nu erkender de, at de simpelthen er nødt til at være stærke på lavprismarkedet, for det er her, man vinder markedsandele i dag,« siger Bruno Christensen.

Han mener meget vel, at Fakta kan ende med at skifte navn.

»Der bliver hele tiden sendt signaler, som tyder på, at man i Coops øverste ledelse i virkeligheden ønsker, at alle butikker skal hedde noget med Coop,« siger Bruno Christensen:

»Det vil forenkle en del ting – både i forhold til marketing og sortiment. Så selv om der er intern modstand, så bliver der hele tiden sendt små balloner i luften fra den øverste ledelse.«