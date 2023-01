Lyt til artiklen

Modstanden mod regeringens afskaffelse af store bededag som helligdag fra 2024 vokser dag for dag.

Det er ikke kun utilfredse danskere, fagforeninger og politiske modstandere, der skyder på regeringen. Også Coop, som driver knap 1.000 supermarkeder i Danmark, har nu meldt sig ind i kampen.

På Facebook skriver Coop Danmark, at man er imod afskaffelsen af store bededag som helligdag, og at man derfor har sendt et høringssvar til regeringen.

Tre argumenter for at bevare store bededag fremføres.

Det første er, at de små butikker, som må holde åbent på helligdage, er dybt afhængige af at have dage, hvor de har kunderne for sig selv, fordi de store kæder har lukket.

»I mange lokalsamfund er købmanden eller Brugsen den sidste butik, og de har det rigtig svært i forvejen. Forslaget om at afskaffe store bededag er derfor endnu et søm i landsbyernes ligkiste,« lyder det fra Coop.

Argument nummer to er, at de medarbejdere, Coop har i Kvickly og SuperBrugsen, har brug for den fridag, de får på helligdagen.

»Personalet i de store butikker – hos os Kvickly og de fleste SuperBrugsen – vil opleve det som et yderligere pres i forhold til familielivet, hvis man fjerner en helligdag,« lyder det.

Det tredje argument er, at Coop mener, at spørgsmålet om helligdage bør forhandles af arbejdsmarkedet parter.

»Forslaget øger desuden risikoen for konflikter i forbindelse med de forestående overenskomstforhandlinger, der i forvejen er under historisk hårdt pres,« skriver Coop.

B.T. har forsøgt at få en uddybende kommentar fra Coop, men det har ikke været muligt, før denne artikel blev udgivet.