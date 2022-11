Lyt til artiklen

Voldsomt stigende fødevarepriser har de seneste måneder for alvor fået danskerne til at hugge bremsen i, når der skal købes dagligvarer i landets supermarkeder.

Det betyder faldende omsætning i reale termer, og det er for alvor begyndt at give sved på panden i flere af landets kæder.

Et godt eksempel er Coop-koncernen, hvor man lige nu er i gang med at forhandle årskontrakter med leverandørerne.

»Vores største udfordring er lige nu, at leverandørerne vil have mere for deres varer, fordi deres omkostninger til både råvarer, energi og transport stiger, men forbrugerne siger nej: De vil ikke betale mere,« siger Per Thau, koncerndirektør i Coop, til Dagligvarehandlen.

Han forklarer, at det efterlader Coop i et dilemma, og at man derfor endevender alle priser for at se, om de prisstigninger, de bliver præsenteret for at leverandørerne, nu også kan forsvares.

Han fortæller også, at det betyder, at man ikke er nået til enighed med alle leverandører i årets løb.

Mest markant var konflikten med Stryhns, som brød ud i lys lue i slutningen af juni.

Her kom Stryhns med prisstigninger, som Coop stemplede som værende 'helt uacceptable'.

De to parter kunne ikke nå til enighed, og det medførte, at Coop udmeldte varianter fra Langelænder, Jensen's, Gråsten og K-Salat, som alle produceres af Stryhns.

Parterne er siden blevet enige om en pris, så alle varianter er tilbage i Coops butikker.

Om de nuværende forhandlinger mellem Coop og leverandørerne ender i lignende situationer, vil de kommende måneder vise.