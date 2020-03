Den konstant voksende coronavirus-krise i Danmark får nu også konsekvenser for rabat- og tilbudsglade danskere.

Dagligvaregiganten Coop, der driver Fakta, SuperBrugsen, Kvickly og Irma er nemlig gået i gang med at sløjfe flere rabat- og tilbudskampagner på grund af krisen.

»Vi har været det hele igennem og taget stilling til, hvilke kampagner der ikke vil være specielt begavede at køre videre med,« siger Lars Aarup, analysechef i Coop:

»Vi fjerner kampagner på varer, der kunne opstå mangel på. Vi vil ikke skubbe bag på en udvikling, hvor der kan komme knaphed på nogle varer ved at køre tilbudskampagner på dem.«

En konkret kampagne, der bliver midlertidigt stoppet, er ØKO 15 % i SuperBrugsens butikker. Her får kunderne på udvalgte ugedage 15 procent rabat på økologiske varer, men det stopper altså nu.

Derudover er der andre former for kampagner, der er blevet lukket ned. Eksempelvis er en tv-kampagne, hvor man kan vinde en rejse, stoppet.

»Jeg vil selvfølgelig gerne understrege, at der ikke er tale om, at priserne bliver sat op. Vi forsøger absolut ikke at udnytte situationen eller slå mønt på noget,« siger Lars Aarup:

»Det handler udelukkende om at gøre det fornuftige, så der er varer nok til alle.«

Én ting kan du dog regne med uanset hvad.

Hvis du ser kampagner i nogle Coop-kædernes tilbudsaviser, så gælder de stadigvæk.

»Tilbudsaviserne er produceret et stykke tid i forvejen, så dem kan vi ikke nå at ændre. De kører videre som normalt,« siger Lars Aarup.

Han understreger, at kampagnerne vil være tilbage igen, når corona-krisen er overstået.