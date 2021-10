22 nye Coop365-butikker er nu på vej til danskerne inden nytår.

To af dem skal ligge i Aarhus, hvor aarhusianerne for mulighed for at gøre brug af butikkerne.

Det skriver Coop i en pressemeddelelse.

»Vi har stille og roligt åbnet Coop365-butikker løbende siden sidste år, mens vi testede konceptet. Nu er vi snart klar til at markedsføre vores nye, grønne discountkæde. Derfor intensiverer vi de næste måneder arbejdet i Coop365 med en stor portion åbninger, der skal komme kunderne til gavn og gøre os skarpere på de sidste finjusteringer,« siger kædedirektør i Coop365 & Fakta, Thomas Nielsen.

Den ene nye butik i Aarhus skal ligge i Aarhus V på Kappelvænget 8A i Hasle og åbner dørene 26. november.

Den anden bliver placeret i Aarhus C ved Langenæs på Skanderborgvej 26. Her kan du handle din dagligvarer fra 10. december.

Det er steder, hvor der nu ligger en fakta.

Udviklingen sker som led i Coops strategi om at øge omsætningen på discount ved at investere massivt i forbedrede og moderne Coop365-butikker, der skal gøre det nemmere for kunderne at handle.

Der er i forvejen to Coop365-butikker i Aarhus. Den ene er placeret i Viby, mens den anden ligger i Aarhus C på Vestergade.