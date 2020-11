Alt er godt – læn dig blot tilbage.

Den besked fik mange håbefulde Playstation 5-købere, da de modtog en ordrebekræftelse fra Coolshop.

Men alt var på ingen måde godt. For et par timer efter, hvor købs-glædesrusen stadigvæk kørte rundt i kroppen, sluttede glæden brat, da en sms med beskeden 'annullering af din ordre' tikkede ind på købernes mobiltelefoner. Der var nemlig tusindvis, der stod klar til at købe den nye Playstation hos Coolshop, og der var langtfra konsoller nok til alle.

»Jeg var i et fantastisk humør, jeg var jo en af de få som havde nået og købe en Playstation 5, og det fortalte jeg til mange af mine venner. Jeg nåede lige at fejre det med en kammerat over en pizza. Midt i pizzaen får jeg en sms fra Coolshop om, at min ordre er annulleret, og der bliver jeg sur,« forklarer Thomas Sørensen fra Grenaa, der nu står uden den helt nye Playstation og en konto, hvor pengene er blevet reserveret fra.

Torsdag kunne man læse på B.T., at Salling Group havde lignende problemer med salget af Playstation 5. Derfor står mange andre i samme situation som Thomas. De står uden en Playstation 5, selv om de først havde fået en kvittering på deres køb. Det er blandt andet Thomas Christiansen.

»Det er dybt bekymrende, og jeg er stiktosset. Det er helt fair, at der er et begrænset antal, for det havde alle andre forhandlere også, men de andre kunne jo godt finde ud af ikke at sælge for mange.«

Nu står jeg med to grædende børn, der har brugt flere tusinde kroner på en Playstation 5 i dag. De nåede at tage ud og købe spil og ny controller. Lige inden de skal sove, får vi en sms om, at ordren er annulleret Kommentar fra Trustpilot

Thomas Christiansen har oplevet det på samme som Thomas Sørensen. De får betalt for deres Playstation 5, og de får en ordrebekræftelse. Ordren går fra 'afventer' til 'accepteret', og pengene bliver reserveret på kontoen. Så går der fire timer, og så kommer annullerings-sms'en.

»Jeg var stadig sur, og fredag får jeg en ny sms.«

Netop den nye sms var et forsøg fra Coolshop for at rode bod på tingene. Her er det 'Løvens hule'-medlem og marketingschef Jacob Risgaard, som beklager situationen.

»Det peger 100 procent tilbage på os. Hvis der er nogen, der er skuffet, så er det fordi, vi ikke har kommunikeret ordentligt. Det tager vi selvfølgelig på vores kappe. Vi fortryder lidt, at vi satte dem til salg, men vi gjorde det for de mange kunder, der glædede sig. Det var en kæmpe fejl, og vi skulle have ventet til, vi havde flere på lager.«

Jacob Risgaard gør dog opmærksom på, at de i går ved en fejl skrev, at de ville annullere ordren, men den seneste besked fra Coolshop er, at de ikke vil annullere ordren. I stedet lader man det være op til køberen, om de vil annullere ordren eller vente, til Coolshop får flere Playstation 5-konsoller på lager.

Sådan så det ud til alle de forventningsfulde PS5-købere. Vis mere Sådan så det ud til alle de forventningsfulde PS5-købere.

Ifølge Martha Nør Kjeldsen, som er jurist ved Forbrugerrådet Tænk, forsøger Coolshop at vende situationen om, så det ikke er dem, der har misligholdt aftalen.

»Der er jo nogle regler om, hvornår man skal levere varen, og selv om de flipper situationen, så ændrer det jo ikke på, at de ikke kan holde det, de lover. I stedet for at hæve handlen siger de, at man nok skal forvente længere ventetid på varen. Der mangler nogle oplysninger, for ud fra den besked vil jeg ikke kunne vide, om jeg fik den i januar eller august.«

»Hvis man overvejer at beholde sin plads i køen, så skal man kontakte Coolshop og forhøre sig om sine vilkår. De oplysninger kunne de godt have givet, så man som forbruger kan træffe et valg.«

Thomas Christiansen har forsøgt at høre om sine vilkår, men da han ringede til Coolshop, fik han følgende besked:

»Du har ringet på en af årets travleste dage, og vi kan desværre ikke have flere i kø på telefonen.«

Efterfølgende har Coolshop undskyldt hele situationen på deres Facebook-side.