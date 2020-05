Der har ikke været mangel på firmaer, som under coronakrisen har forsøgt at vise, at de tager ansvar og er klar til at bidrage positivt til det danske samfund.

Flere har uddelt gratis mad til sundhedspersonale, nogle har pludselig produceret håndsprit, og andre har slået på tromme for stor sikkerhed i butikkerne. Også Circle K har været med på vognen med gode gerninger. Og nu kommer de med endnu et udspil.

Convenience-kæden, der også gør sig i at sælge brændstof, lancerer nemlig en kampagne, hvor man kan sende en lille gave til en, man føler, har gjort en positiv forskel under coronakrisen.

Gaven er en kop kaffe, vand, iskaffe eller energidrik samt en hilsen. Circle K har stillet 100.000 af de små gaver til rådighed.

Modtageren skal så selv hente gaven i en af Circle K's 230 butikker.

Tidligere under coronakrisen kørte Circle K en kampagne om at uddele gratis kaffe til sundhedspersonale. I Danmark løb det op i 40.000 kopper gratis kaffe.

Men hvorfor dele gaver ud på den måde?

»Det er en del af vores dna at hylde hverdagens helte. Vi vil gerne skabe en god stemning og være med til at bidrage til, at folk kan være med til at anerkende en person, der har fortjent det,« siger Dennis Dalgaard, kommunikationschef for Circle K i Danmark.

Han forklarer, at konceptet er relativt udbredt i Nordamerika, hvor Circle K stammer fra.

Men hvor ligger idéen i at uddele en masse gratis varer, når man er en forretning, der skal tjene penge?

»Vi vil selvfølgelig gerne skille os positivt ud, og det skal det her tiltag være med til at gøre. Vi er måske Danmarks førende convenience- og brændstofselskab, og med det følger et ansvar. Vi vil gerne vise, at vi løfter det ansvar,« siger Dennis Dalgaard.

Men hvis man er en lille smule kynisk, handler det så ikke også om at brande sig og tjene penge på den lange bane?

»Det er klart, at vi gerne vil vise folk, at vi er andet og mere end for eksempel blot brændstof. Vi har en identitet som en virksomhed, der kerer sig om danskerne, og det vil vi gerne vise frem. Derfor vil der også komme flere tiltag som det her fremover,« siger Dennis Dalgaard.

Han ser frem til at se kampagnen folde sig ud. Det kører frem til 31. maj – eller indtil alle 100.000 gaver er delt ud.

»Det fungerede godt at dele kaffe ud til sundhedspersonale, og der var mange tusinde, der var glade for at få den anerkendelse. Det er klart, at det her nye tiltag er en lille ting, men det er gestussen i, at man kan få folk til at føle sig en lille smule anerkendt, vi er ude efter.«

Du kan sende en gave ved at klikke her.