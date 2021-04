'For det er min yndlingssodavand, og du ved, den går langt ud over din forstand.' Men kan politiker Inger Støjberg kende forskel på den nye og gamle Cola Zero i en blindsmagningstest – se svaret i videoen øverst.

For B.T.s debatredaktør, Sanne Fahnøe, og politiker Inger Støjberg findes der kun én 'yndlingssodavand'. Der er tale om Coca-Colas sukkerfrie variant Coca-Cola Zero, som de begge har en stor kærlighed til. For begges vedkommende går kærligheden til Coca-Cola Zero mange år tilbage, da de ikke kan lide vand.

»Jeg drikker Cola Zero i stedet for vand. Jeg starter min dag med en Cola Zero, og jeg slutter min dag med en Cola Zero,« siger Inger Støjberg om sit kærlighedsforhold til den mørke læskedrik.



Derfor var det med en vis skepsis, at de to kvinder i sidste uge kunne læse, at Coca-Cola havde ændret smagen på deres sukkerfrie læskedrik, og Inger Støjberg er da også ærgerlig over ændringen.

Hvad synes du om den nye Coca Cola Zero?

»Jeg er traditionalist, og jeg kan uden tvivl bedst lide den gamle, så det ærgrer mig godt nok en del.«

Og dommen over den nye smag er klar fra den garvede politiker.

»Den nye smager ligesom lidt sødere, og smagen ligger længere oppe i ganen. Jeg er helt klart til den gamle version.«

I anledning af den nye Coca-Cola Zero-variant havde B.T. arrangeret en blindsmagning for de to Cola Zero-glade kvinder for at teste, om de kunne smage forskel på den 'gamle' og den 'nye' Coca-Cola Zero. Se den over artiklen.

Det var mundbind, der blev brugt som bind for øjnene i dagens anledning. Vis mere Det var mundbind, der blev brugt som bind for øjnene i dagens anledning.

»Ændringen har ikke forhindret mig i, at i går drak jeg tre liter af den nye variant. Værre er forandringen heller ikke,« siger en munter Inger Støjberg kort før blindsmagningens start.

Coca-Cola: Derfor har Coca-Cola Zero fået ny smag

»Vi har udviklet den nye smag for at komme endnu tættere på den originale Coca-Cola-smag. Tendensen er, at folk tyr mere og mere til vores sukkerfrie produkter. Derfor gør vi en stor indsats for, at vores kunder kommer til at få den originale Coca-Cola-oplevelse, som de er vant til,« udtaler Chef for Public Affairs Kommunikation og Bæredygtighed hos Coca-Cola Jes Randrup Nielsen til B.T.

Han mener, at forandringen har været vellykket.

»Vi synes, at den nye variant er en stor succes. Vi føler, at smagen er kommet tættere på den originale Coca-Cola-smag, hvilket vores blindsmagninger også viser,« siger Jes Randrup Nielsen.

For de to Cola-eksperter var det heller ikke svært at kunne smage forskel. »Ja, den er nem,« proklamerede Inger Støjberg efter en enkelt tår af hvert glas.

Den nye smag modtager stor kritik

Det er ikke alle forbrugere, der har været lige glade for den forandrede smag. I Coca-Colas Facebook-annoncering af den nye smag har hundredvis af brugere delt deres mening om den nye Coca-Cola Zero. De fleste af brugerne er ikke begejstrede for den nye smag.

'Sikke en skuffelse. Den smager af absolut ingenting. Minder om Pepsi Max, alt for kunstig. Forstår slet ikke sammenligningen med den originale Coca-Cola. Nå, men om ikke andet bliver det da nemmere at slippe min Zero-afhængighed. Den nye kan jeg sagtens undvære – øv, det er ærgerligt,' skriver en bruger blandt andet.

Ifølge Jes Randrup Nielsen skal man ikke lægge for meget i den kritik, som der har været.

»Der er altid nogle, der ikke bryder sig om forandringer i sin hverdag. Selvfølgelig er der også nogle, der bedre kan lide den gamle smag, men man kan ikke gøre alle tilfredse. Desværre,« siger Coca-Colas danske kommunikationsansvarlige.

Du kan se blindsmagningstesten af den nye og gamle Coca-Cola Zero med Sanne og Inger i videoafspilleren øverst i artiklen.

Men for Inger Støjberg er der ingen tvivl: »Det er den nye, og det er den gamle,« siger hun triumferende, hvorefter B.T.s journalist kan afsløre, at den mangeårige eksperts smagsløg ikke slog fejl. Debatredaktør Sanne Fahnøe var mere vaklende i sin konklusion.