Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Inflationskrisen og de medfølgende prisstigninger på fødevarer og drikkevarer får nu Coca-Cola til at varsle ændringer i 2023.

Det er simpelthen en nødvendighed for at sikre, at kunderne fortsat har råd til deres produkter.

Sådan lyder det fra administrerende direktør i Coca-Cola, James Quincey, som fortæller, at man nu arbejder med en hel række tiltag, der skal rulles ud i 2023.

Det skriver CNN.

»Innovation omkring indpakning skal spille en større rolle,« forklarer James Quincey.

Helt konkret lyder det, at mængderne i indpakningen eksempelvis skal revideres og måske ændres.

Det kan eksempelvis være, at i stedet for 33 cl cola, kan du købe 20 eller 25 cl cola – eller at der opstår et niveau med en liter cola i stedet for halvanden liter.

Det skal hjælpe til, at kunderne ikke bare holder op med at købe cola, fordi de er presset af inflation, men at de i stedet køber det i andre mængder, fordi prisen så ligger på et niveau, hvor de fortsat kan være med.

»Det handler om at udvide pristrappen. Det handler om at sikre, at der er prispunkter, som kommer så langt ned i prisspektret som muligt,« siger James Quincey, og uddyber:

»Prispunkterne er lige nu vigtigere end literprisen. Og det er derfor, vi forfølger det her.«

Der kan også blive tale om, at de såkaldte ‘value-packs’ – eksempelvis en sixpack med coladåser – kan komme til at skrumpe i størrelse, så det i stedet er pakker med fire dåser.

Det koncept, Coca-Cola ser på, er en helt klassisk strategi under økonomiske kriser, som hedder ‘shrinkflation’.

Det betyder kort sagt, at i stedet for at hæve priserne på en vare, så sænker man mængden af varen og sælger til samme pris som altid.

Altså: man betaler det samme for mindre.