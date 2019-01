Elsker du Coca-Cola, men er du lidt træt af, at hvis du vil have sukkerfri, så smager Zero kun på én måde?

Så er du heldig. I det nye år har Coca-Cola nemlig lanceret en helt ny smag i Danmark.

Det bliver en ny Zero-udgave, som kommer til at smage af cola og hindbær.

»Mange forbrugere har efterspurgt nye smagsvarianter, og Coca-Cola Zero Sugar Hindbær er en ny, frisk smag, som har testet rigtig godt, og som vi har fået fantastisk respons på i andre markeder,« siger Peter Hædersdal, Senior Brand Manager i Coca-Cola i en pressemeddelelse og tilføjer:

Den nye Coca-Cola Zero Sugar Hindbær. Foto: Coca-Cola

»Netop Coca-Cola Zero Hindbær har længe været et ønske fra vores fans, forbrugere og kunder. De har ønsket en ny og anderledes smagsoplevelse, der samtidig lægger sig tæt op ad den fantastiske og velkendte smag af Coca-Cola.«

Coca-Cola Zero Sugar Hindbær kommer i en ny, helt rød emballage, der fra årsskiftet kendetegner alle varianter af Coca-Cola – Original Taste, Zero Sugar og Light – hvad enten det er med eller uden sukker.

En sort stribe indikerer Zero Sugar, mens en lyserød stribe på mærkaten og et lyserødt låg indikerer den nye hindbærsmag.

Coca-Cola Zero Sugar Hindbær blev lanceret i butikkerne 1. januar 2019.